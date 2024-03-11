Что известно об уроженце ЯНАО Дембицком, стрелявшем по челябинским полицейским

В Челябинской области задержали наркоторговца из ЯНАО

11 марта 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Василия Дембицкий уже имел проблемы с законом Фото: Источник URA.RU © URA.RU новость из сюжета Наркоторговец из ЯНАО устроил перестрелку с челябинскими полицейскими В Кыштыме (Челябинская область) 9 марта полицейские задержали числившегося в федеральном розыске наркоторговца из ЯНАО Василия Дембицкого. После проверки по базам данных выяснилось, что ранее злоумышленник уже имел проблемы с законом. Что известно о криминальном пути Дембицкого — в материале URA.RU. Дембицкий родился и вырос в 70 км к востоку от центра Нового Уренгоя — районе Коротчаево. Там же он совершил свое первое преступление — его судили за разбой.

После первой судимости мужчина не встал на путь исправления, и продолжил заниматься незаконной деятельностью. Как итог — вторая «уголовка». Однако статья уже более тяжелая — о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. При чем сразу несколько эпизодов.

В середине декабря 2016 года дело в отношении Дембицкого поступило в Новоуренгойский горсуд. Но спустя чуть больше месяца производство по делу было приостановлено, так как подсудимый, находясь под подпиской о невыезде, скрылся. И с тех пор Дембицкий числился в федеральном розыске.

По данным источников URA.RU, скрывшись от суда, он уехал из ЯНАО в Екатеринбург. Там он снимал квартиру.

Экипаж ДПС остановил Porsche Cayenne S, за рулем которого находился Дембицкий, 9 марта в Кыштыме для проверки документов. При проверке они выявили факт фальсификации водительского удостоверения. Водителя попытались задержать, но он уехал от сотрудников, протащив одного из них по асфальту около 10 метров. Началась погоня.

Водителя просили остановиться, однако он не снижал скорость. При этом и оторваться ему не позволяли.

Тогда он бросил машину в СНТ «Кварц» и попытался убежать от полицейских, которые продолжали следовать за ним. Мужчина отстреливался на ходу, и даже ранил одного их стражей правопорядка. Однако все равно был задержан.

Оружие у Дембицкого изъяли. Выяснилось, что отстреливался он из сигнального пистолета «Байкал МР-371», переделанного под стрельбу травматическими патронами, которые сломали пальцы на руке одному из преследовавших его полицейских.

После задержания выяснилось, что элитная иномарка не принадлежала Дембицкому. Настоящим владельцем был его друг.

В отношении злоумышленника возбудили новое уголовное дело. Теперь уже по ч.2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Кыштымский горсуд 11 февраля отправил его за решетку на два месяца.

В Кыштыме (Челябинская область) 9 марта полицейские задержали числившегося в федеральном розыске наркоторговца из ЯНАО Василия Дембицкого. После проверки по базам данных выяснилось, что ранее злоумышленник уже имел проблемы с законом. Что известно о криминальном пути Дембицкого — в материале URA.RU.