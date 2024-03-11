Курганец подозревается в обмане четырех пожилых женщин, которые передали ему свыше 600 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Курганские полицейские задержали студента, подозреваемого в мошенничестве по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Молодой человек обманул четырех пожилых женщин на общую сумму свыше 610 тысяч рублей, представляясь курьером, перевозящим деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону в своем telegram-канале.

«В полицию Курганской области обратились две местные жительницы 82 и 84 лет, которые стали жертвами телефонных мошенников. Введенные в заблуждение дистанционными аферистами, пенсионерки передали приехавшему к ним курьеру свои сбережения. … Подозреваемый оказался учащимся одной из образовательных организаций города. … Также полицейские установили еще двух местных жительниц 86 и 88 лет, пострадавших от рук злоумышленника. Общая сумма ущерба превысила 610 тысяч рублей», — указано в канале «Полиция Курганской области»

Согласно информации от правоохранительных органов, молодой человек нашел в мессенджере объявление о вакансии курьера, после чего передал свои личные данные неизвестному лицу, которое впоследствии направляло ему адреса жертв. Большинство полученных от пожилых женщин деньги он перечислял своим соучастникам, оставляя себе лишь малую часть, которую тратил на еду и одежду. Следователи возбудили уголовные дела по фактам мошенничества, а подозреваемый был задержан в соответствии с законодательством РФ.

Ранее URA.RU писало, что оперативники уголовного розыска задержали в Кургане курьера-мошенника, который обманом забрал деньги у пожилого человека. Мужчина 87 лет передал прибывшему «курьеру» 120 тысяч рублей под предлогом помощи попавшему в ДТП сыну.

Молодой курганец обманул четырех пенсионерок старше 80 лет на более чем полмиллиона рублей Фото: Пресс-служба МВД, telegram-канал «Полиция Курганской области»