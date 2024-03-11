11 марта 2024

Тюменский ЖК стал самым благоустроенным и безопасным в РФ. Скрин

Тюменский ЖК попал в топ-3 лучших в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК Айвазовский City занял третье место в престижном конкурсе (архивное фото) Фото:

Тюменский ЖК Айвазовский City занял третье место в звании «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации». Он оказался одним из самых безопасных, современных и благоустроенных. Общее количество номинантов — 1420. Об этом сообщили на сайте топжк.рф.

«Лучшим жилым комплексом-новостройкой в РФ признан комплекс ЖК Дом Булычев от ГК Железно, расположенный в Кирове. Второе место в ключевой номинации ТОП ЖК—2024 занял ЖК Imperial Club от Холдинга Setl Group из Санкт-Петербурга. Третье место разделили два проекта: ЖК Айвазовский City из Тюмени от ГК ЭНКО и ЖК Holms Residence из Пензы от СГ Рисан», — указано на сайте.

При оценке члены жюри федерального уровня учитывали не только технические характеристики и архитектурные особенности зданий, но и ряд дополнительных критериев, а именно безопасность, удобные подъезды и лифты, наличие социальной инфраструктуры, благоустройство дворов, современные инженерные системы, доступность для людей с ограниченными возможностями.

Конкурс ТОП ЖК — это торжественное деловое событие, определяющее лучшие решения в новостройках России по отдельным элементам. Участники получают статус «Лучший объект года» в соответствующей номинации?и тем самым подтверждают соблюдение самых строгих стандартов качества на рынке жилья. Сообщается, что 15 финалистов главной номинации ТОП ЖК—2024 впервые за пятилетнюю историю проведения конкурса в борьбе за победу выступили с шоу-презентациями своих проектов.

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Тюменский ЖК Айвазовский City занял третье место в звании «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации». Он оказался одним из самых безопасных, современных и благоустроенных. Общее количество номинантов — 1420. Об этом сообщили на сайте топжк.рф. «Лучшим жилым комплексом-новостройкой в РФ признан комплекс ЖК Дом Булычев от ГК Железно, расположенный в Кирове. Второе место в ключевой номинации ТОП ЖК—2024 занял ЖК Imperial Club от Холдинга Setl Group из Санкт-Петербурга. Третье место разделили два проекта: ЖК Айвазовский City из Тюмени от ГК ЭНКО и ЖК Holms Residence из Пензы от СГ Рисан», — указано на сайте. При оценке члены жюри федерального уровня учитывали не только технические характеристики и архитектурные особенности зданий, но и ряд дополнительных критериев, а именно безопасность, удобные подъезды и лифты, наличие социальной инфраструктуры, благоустройство дворов, современные инженерные системы, доступность для людей с ограниченными возможностями. Конкурс ТОП ЖК — это торжественное деловое событие, определяющее лучшие решения в новостройках России по отдельным элементам. Участники получают статус «Лучший объект года» в соответствующей номинации?и тем самым подтверждают соблюдение самых строгих стандартов качества на рынке жилья. Сообщается, что 15 финалистов главной номинации ТОП ЖК—2024 впервые за пятилетнюю историю проведения конкурса в борьбе за победу выступили с шоу-презентациями своих проектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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