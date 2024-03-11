В Кургане десятки домов останутся без света

Из-за плановых работ в Кургане дома останутся без электричества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане десятки многоквартирных домов останутся без электричества. По информации АО «СУЭНКО» 12 марта в городе запланированы работы на электросетевом комплексе.

«Специалисты АО „СУЭНКО“ будут заниматься обслуживанием электросетевого комплекса. Без электроэнергии останутся десятки домов и СНТ „Черемушки-4“», — говорится в сообщении представителей ресурсоснабжающей компании в ее telegram-канале.

С 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет по адресам:

ул. С. Юлаева, №№ 6, 12-36;

ул. Огарева, №№ 21-43, 26-44, 32а;

ул. Хмельницкого, №№ 14а, 20-36, 13-35;

ул. Димитрова, №№ 16-36, 15-35;

ул. Чернышевского, №№ 24-26.

С 13:40 до 16:00 без света останутся:

ул. 9 Мая, №№ 113-149, 153, 159, 126-178, 130а, 130б, 142а, 158а, 160а, 162а, 164б, 176а ж/д;

пер. Чистопрудный, №№ 8, 5;

ул. Тимирязева, №№ 10, 12.

С 10:00 до 15:00 для устранения дефектов подача электроэнергии будет приостановлена:

ул. Климова, №№ 40, 40а, 50а;

ул. Томина, №№ 5, 9, 9-1а, 11-15, 7а, 14-16, 22-24, 22а;

ул. Набережная, №№ 19-27, 27-0, 27-5, 33-35, 39.

С 9:00 до 15:00 не будет электричества:

ул. Куйбышева, №№ 20-26, 20а, 22а, 32, 34;

ул. Кирова, №№ 14-24, 22а, 24а, 32-34, 26-37;

ул. Климова, №№ 27, 31, 33, 12-14, 28, 28а, 30, 34, 38;

ул. Набережная, №№ 15-19.

С 9:00 до 16:00 для установки оборудования и монтажных работ подача электроэнергии будет приостановлена: