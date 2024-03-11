11 марта 2024

В ЯНАО перенесли ярмарку из-за погоды

Открытие межрегиональной ярмарки в Ноябрьске перенесли на 13 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за погоды открытие ярмарки сдвинули на день вперед Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) перенесли старт межрегиональной ярмарки из-за ухудшения погоды. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«В связи с погодными условиями открытие Межрегиональной ярмарки на площади „Южные ворота Ямала“ переносится на 13 марта», — сообщается в официальном telegram-канале города «Ноябрьск. Официально». Мероприятие пройдет с 13 по 24 марта.

На ярмарке будет представлена продукция фермеров Пермского края, Омской области и ЯНАО. Гости смогут продегустировать и приобрести колбасы, домашнюю птицу, морепродукты, сыры, мед, замороженные ягоды.

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В Ноябрьске (ЯНАО) перенесли старт межрегиональной ярмарки из-за ухудшения погоды. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «В связи с погодными условиями открытие Межрегиональной ярмарки на площади „Южные ворота Ямала“ переносится на 13 марта», — сообщается в официальном telegram-канале города «Ноябрьск. Официально». Мероприятие пройдет с 13 по 24 марта. На ярмарке будет представлена продукция фермеров Пермского края, Омской области и ЯНАО. Гости смогут продегустировать и приобрести колбасы, домашнюю птицу, морепродукты, сыры, мед, замороженные ягоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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