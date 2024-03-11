В ЯНАО перенесли ярмарку из-за погоды

Из-за погоды открытие ярмарки сдвинули на день вперед
В Ноябрьске (ЯНАО) перенесли старт межрегиональной ярмарки из-за ухудшения погоды. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
«В связи с погодными условиями открытие Межрегиональной ярмарки на площади „Южные ворота Ямала“ переносится на 13 марта», — сообщается в официальном telegram-канале города «Ноябрьск. Официально». Мероприятие пройдет с 13 по 24 марта.
На ярмарке будет представлена продукция фермеров Пермского края, Омской области и ЯНАО. Гости смогут продегустировать и приобрести колбасы, домашнюю птицу, морепродукты, сыры, мед, замороженные ягоды.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.