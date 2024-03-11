Как курганцам выбрать охлажденную и замороженную рыбу

Эксперт главного вуза Кургана Родионова рекомендует покупать замороженную рыбу

12 марта 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Курганцам рассказали, как определить свежесть рыбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцам рассказали, как определить свежесть рыбы и на что обращать внимание при покупке замороженных и охлажденных продуктов. Рекомендации для покупателей корреспонденту URA.RU сообщила специалист из Курганского государственного университета (КГУ) Марина Родионова. «Морепродукты очень чувствительны к перепаду температуры, поэтому нуждаются в скорейшем приготовлении после разморозки, иначе в них стремительно начнут размножаться бактерии. По этой причине надо выбирать только замороженную продукцию», — рассказала URA.RU преподаватель филиала КГУ — КГСХА кафедры «Ветеринарии и зоотехнии» Марина Родионова. С журналистом также поделились сроками хранения различных видов рыбы. Свежевыловленная — это тот продукт, который попадает на прилавки почти сразу из водоема. В курганских магазинах встречаются в основном речные и озерные виды. Срок хранения — не больше двух дней при температуре от двух до пяти градусов тепла. Охлажденная рыба — это та продукция, что просто поместили в лед после вылова и хранили при температуре от одного до пяти градусов холода. «Срок хранения охлажденной рыбы: крупной — 10-12 суток, мелкой — 7-9 суток. В магазинах срок реализации охлажденной рыбы не должен превышать двух дней», — рассказала URA.RU специалист. Также есть свежемороженый вид рыбы. Это значит, что ее замораживают на борту после вылова либо на берегу посте переработки. Отмечается, что она может храниться до девяти месяцев. Родионова рассказала, что также есть виды рыб, которые не могут быть охлаждены: это скумбрия, сельдь, горбуша, минтай, тунец и другие. Между тем, курганцам не рекомендуют покупать выловленную продукцию в местах несанкционированной торговли, на улице или с рук. Эксперт пояснила, что никто не может гарантировать качество и безопасность данных товаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцам рассказали, как определить свежесть рыбы и на что обращать внимание при покупке замороженных и охлажденных продуктов. Рекомендации для покупателей корреспонденту URA.RU сообщила специалист из Курганского государственного университета (КГУ) Марина Родионова. «Морепродукты очень чувствительны к перепаду температуры, поэтому нуждаются в скорейшем приготовлении после разморозки, иначе в них стремительно начнут размножаться бактерии. По этой причине надо выбирать только замороженную продукцию», — рассказала URA.RU преподаватель филиала КГУ — КГСХА кафедры «Ветеринарии и зоотехнии» Марина Родионова. С журналистом также поделились сроками хранения различных видов рыбы. Свежевыловленная — это тот продукт, который попадает на прилавки почти сразу из водоема. В курганских магазинах встречаются в основном речные и озерные виды. Срок хранения — не больше двух дней при температуре от двух до пяти градусов тепла. Охлажденная рыба — это та продукция, что просто поместили в лед после вылова и хранили при температуре от одного до пяти градусов холода. «Срок хранения охлажденной рыбы: крупной — 10-12 суток, мелкой — 7-9 суток. В магазинах срок реализации охлажденной рыбы не должен превышать двух дней», — рассказала URA.RU специалист. Также есть свежемороженый вид рыбы. Это значит, что ее замораживают на борту после вылова либо на берегу посте переработки. Отмечается, что она может храниться до девяти месяцев. Родионова рассказала, что также есть виды рыб, которые не могут быть охлаждены: это скумбрия, сельдь, горбуша, минтай, тунец и другие. Между тем, курганцам не рекомендуют покупать выловленную продукцию в местах несанкционированной торговли, на улице или с рук. Эксперт пояснила, что никто не может гарантировать качество и безопасность данных товаров.