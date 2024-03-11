В Кургане полиция задержала налетчика на магазин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции Кургана задержали налетчика на магазин в Кетовском округе (часто именуемый «курганской Рублевкой»). Мужчина накануне праздника искал деньги на подарок и решил добыть их в магазине с помощью ножа. Об этом информирует telegram-канал УМВД области.

«7 марта в одном из населенных пунктов Кетовского муниципального округа 40-летний неработающий местный житель под угрозой применения насилия совершил противоправные действия в отношении продавца магазина», — рассказали в полиции. Мужчина забрал в кассе 4 000 рублей, которые хотел потратить на подарок для своей девушки. Спустя некоторое время его в Кургане задержали сотрудники угрозыска.

К моменту задержания 10 марта деньги мужчина уже потратил деньги на выпивку и личные нужды. По факту разбойных действий возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

В Кургане полицейские задержали налетчика на магазин в Кетовском округе фото: УМВД РФ по Курганской области https://web.telegram.org/a/#-1001744523309