11 марта 2024

Житель «курганской Рублевки» ограбил магазин, чтобы сделать подарок на 8 Марта. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, преступник, полиция, арест, наручники, задержание
В Кургане полиция задержала налетчика на магазин Фото:

Сотрудники полиции Кургана задержали налетчика на магазин в Кетовском округе (часто именуемый «курганской Рублевкой»). Мужчина накануне праздника искал деньги на подарок и решил добыть их в магазине с помощью ножа. Об этом информирует telegram-канал УМВД области.

«7 марта в одном из населенных пунктов Кетовского муниципального округа 40-летний неработающий местный житель под угрозой применения насилия совершил противоправные действия в отношении продавца магазина», — рассказали в полиции. Мужчина забрал в кассе 4 000 рублей, которые хотел потратить на подарок для своей девушки. Спустя некоторое время его в Кургане задержали сотрудники угрозыска.

К моменту задержания 10 марта деньги мужчина уже потратил деньги на выпивку и личные нужды. По факту разбойных действий возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

В Кургане полицейские задержали налетчика на магазин в Кетовском округе
В Кургане полицейские задержали налетчика на магазин в Кетовском округе
У задержанного был нож, при помощи которого он ограбил курганский магазин
У задержанного был нож, при помощи которого он ограбил курганский магазин

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Сотрудники полиции Кургана задержали налетчика на магазин в Кетовском округе (часто именуемый «курганской Рублевкой»). Мужчина накануне праздника искал деньги на подарок и решил добыть их в магазине с помощью ножа. Об этом информирует telegram-канал УМВД области. «7 марта в одном из населенных пунктов Кетовского муниципального округа 40-летний неработающий местный житель под угрозой применения насилия совершил противоправные действия в отношении продавца магазина», — рассказали в полиции. Мужчина забрал в кассе 4 000 рублей, которые хотел потратить на подарок для своей девушки. Спустя некоторое время его в Кургане задержали сотрудники угрозыска. К моменту задержания 10 марта деньги мужчина уже потратил деньги на выпивку и личные нужды. По факту разбойных действий возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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