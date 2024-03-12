12 марта 2024

Главный онколог Минздрава России Стилиди поможет курганцам подготовить врачей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Иван Стилиди отметил, что онкоцентр позволит проводить до трех тысяч операций в год (архивное фото)
Иван Стилиди отметил, что онкоцентр позволит проводить до трех тысяч операций в год (архивное фото) Фото:

Главный онколог Минздрава России и директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина поздравил курганцев с открытием нового хирургического корпуса онкодиспансера по видеоконференцсвязи и пообещал помочь в подготовке специалистов. Об этом передает информацию корреспондент URA.RU c места событий в Кургане.

«Со своей стороны обещаем выполнить поддержку и подготовку специалистов», — рассказал Иван Стилиди на открытии нового онкоцентра в Кургане.

Также Стилиди поздравил. В коечном фонде корпуса, как отметил профессор и академик РАН, 142 палаты. Такое количество мест для размещения, по словам академика, позволит проводить до трех тысяч операций в год с последующим выхаживанием.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане прошло открытие нового онкоцентра. В мероприятии приняли участие губернатор Шумков, глава Минздрава Мурашко (в режиме вкс) и другие.

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Главный онколог Минздрава России и директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина поздравил курганцев с открытием нового хирургического корпуса онкодиспансера по видеоконференцсвязи и пообещал помочь в подготовке специалистов. Об этом передает информацию корреспондент URA.RU c места событий в Кургане. «Со своей стороны обещаем выполнить поддержку и подготовку специалистов», — рассказал Иван Стилиди на открытии нового онкоцентра в Кургане. Также Стилиди поздравил. В коечном фонде корпуса, как отметил профессор и академик РАН, 142 палаты. Такое количество мест для размещения, по словам академика, позволит проводить до трех тысяч операций в год с последующим выхаживанием. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прошло открытие нового онкоцентра. В мероприятии приняли участие губернатор Шумков, глава Минздрава Мурашко (в режиме вкс) и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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