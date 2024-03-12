Главный онколог Минздрава России Стилиди поможет курганцам подготовить врачей

Главный онколог Минздрава России и директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина поздравил курганцев с открытием нового хирургического корпуса онкодиспансера по видеоконференцсвязи и пообещал помочь в подготовке специалистов. Об этом передает информацию корреспондент URA.RU c места событий в Кургане.
«Со своей стороны обещаем выполнить поддержку и подготовку специалистов», — рассказал Иван Стилиди на открытии нового онкоцентра в Кургане.
Также Стилиди поздравил. В коечном фонде корпуса, как отметил профессор и академик РАН, 142 палаты. Такое количество мест для размещения, по словам академика, позволит проводить до трех тысяч операций в год с последующим выхаживанием.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане прошло открытие нового онкоцентра. В мероприятии приняли участие губернатор Шумков, глава Минздрава Мурашко (в режиме вкс) и другие.
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