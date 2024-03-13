Курганские медики усомнились в получении премии от губернатора Шумкова

В Курганской БСМП обсуждают мартовскую премию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской БСМП сотрудницы усомнились в получении мартовской премии, анонсированной губернатором Вадимом Шумковым для женщин-работников бюджетной сферы. Выплата поступила с пометкой «заработная плата», а позже некоторые медики получили оставшуюся часть зарплаты за вычетом премии, рассказал работник БСМП URA.RU. Одновременно анонимная жалоба появилась в курганских пабликах в соцсети «ВКонтакте». В администрации больницы опровергают эту информацию.

«Перед 8 марта моей маме пришло 5000 рублей, в поступлении указано „зачисление заработной платы“. В день заработной платы моя мама получила соответственно меньше. То есть эти 5000 рублей просто вписали в счет зарплаты. […] Почему все получили на 5000 тысяч больше, а городская больница №1 (БСМП) получила ровно столько же, сколько и в обычный месяц?» — указано в посте группы «Инцидент| ЧП Курган» во «ВКонтакте».

Сотрудник Курганской БСМП рассказал агентству, что некоторые коллеги сомневаются в получении премии. «Премии перечислили с пометкой „зарплата“, высчитали с этой суммы подоходный налог. В других учреждениях не так», — отметил собеседник.

URA.RU направило запрос в депздрав с просьбой прокомментировать информацию. В ответе сообщили, что по информации главного врача Курганской больницы скорой медицинской помощи, премия в размере 5000 рублей была выплачена сотрудницам 5 марта 2024 года. Она не замещала выплаты, предусмотренные положением по оплате труда, и не уменьшила заработную плату за отчетный период. Жалоб на имя главного врача медучреждения и в департамент здравоохранения от сотрудниц БСМП по указанному в запросе вопросу не поступало.

«В соответствии Трудовым кодексом РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. Заработная плата работника состоит из оклада, выплат стимулирующего характера и выплат компенсационного характера. Выплачивается из фонда заработной платы учреждения», — уточнили в депздраве.