Глава курганского АПК сомневается в освоении субсидий из-за условий Минсельхоза

14 марта 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Павел Кощеев обсуждает проблемы аграриев с новыми условиями страхования сельхозкультур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев сообщил о привлечении дополнительных средств для поддержки местных сельхозпроизводителей в закупке элитных семян, но выразил сомнения в освоении выделенных денег, так как Минсельхоз РФ поставил проблематичные условия для небольших хозяйств из-за обязательного страхования сельхозхкультур. Об этом с заседания комитета облдумы передает корреспондент URA.RU. «В текущем году смогли привлечь дополнительные 16,9 млн рублей для аграриев. Общая сумма — 50 млн рублей. Федеральные власти нас услышали и направили необходимые деньги. Теперь мы можем компенсировать расходы на приобретение элитных семян на сумму от 8 до 10 тысяч рублей. Но колоссальная проблема здесь в том, что теперь обязательным условием Минсельхоза для данного направления стало страхование сельхозкультур <…> Есть риск не освоения этих средств», — заявил Кощеев.



С его слов, властями Курганской области были предприняты шаги для компенсации страховых взносов до 70%, что актуально для крупных и средних хозяйств. Но, как отметил директор департамента АПК, это не решает проблему для небольших хозяйств, которые по-прежнему могут не иметь возможности застраховать свои сельскохозяйственные культуры. «Да, средства нам дали, но не каждый готов страховать. Это подтвердят, думаю, многие из находящихся здесь депутатов», — резюмировал он. Ранее URA.RU писало, что для поддержки курганских аграриев в региональном правительстве возобновляют льготное кредитование. Так, сообщалось, что Минсельхоз РФ выделил на льготные кредиты для аграриев региона дополнительно 80 миллионов рублей. Кроме этого, правительство окажет поддержку сельхозпроизводителям, которые занимаются производством картофеля и овощей. Из федерального бюджета на эти цели было выделено более 30 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев сообщил о привлечении дополнительных средств для поддержки местных сельхозпроизводителей в закупке элитных семян, но выразил сомнения в освоении выделенных денег, так как Минсельхоз РФ поставил проблематичные условия для небольших хозяйств из-за обязательного страхования сельхозхкультур. Об этом с заседания комитета облдумы передает корреспондент URA.RU. «В текущем году смогли привлечь дополнительные 16,9 млн рублей для аграриев. Общая сумма — 50 млн рублей. Федеральные власти нас услышали и направили необходимые деньги. Теперь мы можем компенсировать расходы на приобретение элитных семян на сумму от 8 до 10 тысяч рублей. Но колоссальная проблема здесь в том, что теперь обязательным условием Минсельхоза для данного направления стало страхование сельхозкультур <…> Есть риск не освоения этих средств», — заявил Кощеев. С его слов, властями Курганской области были предприняты шаги для компенсации страховых взносов до 70%, что актуально для крупных и средних хозяйств. Но, как отметил директор департамента АПК, это не решает проблему для небольших хозяйств, которые по-прежнему могут не иметь возможности застраховать свои сельскохозяйственные культуры. «Да, средства нам дали, но не каждый готов страховать. Это подтвердят, думаю, многие из находящихся здесь депутатов», — резюмировал он. Ранее URA.RU писало, что для поддержки курганских аграриев в региональном правительстве возобновляют льготное кредитование. Так, сообщалось, что Минсельхоз РФ выделил на льготные кредиты для аграриев региона дополнительно 80 миллионов рублей. Кроме этого, правительство окажет поддержку сельхозпроизводителям, которые занимаются производством картофеля и овощей. Из федерального бюджета на эти цели было выделено более 30 млн рублей.