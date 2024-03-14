Тюменец получил 1,3 млн рублей за травму на стройке

15 марта 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Мужчина получил тяжелые травмы, выполняя работы на строительной площадке работодателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После личного приема у заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева житель Тюмени получил компенсацию морального вреда за травму, полученную им на производстве. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу. «По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Тюменской области проведена проверка поступившего с личного приема обращения жителя региона о нарушении трудового законодательства. При проведении работ в строящемся многоквартирном доме в Тюмени заявитель упал с высоты, в результате чего причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении. В суде дело было прекращено, так как обвиняемый возместил причиненный мужчине вред в размере 500 тысяч рублей. Однако прокурор добился также признания иска о возмещении морального вреда, по которому с работодателя взыскали еще 800 тысяч. Сообщается, что пострадавший уже получил компенсацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После личного приема у заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева житель Тюмени получил компенсацию морального вреда за травму, полученную им на производстве. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу. «По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Тюменской области проведена проверка поступившего с личного приема обращения жителя региона о нарушении трудового законодательства. При проведении работ в строящемся многоквартирном доме в Тюмени заявитель упал с высоты, в результате чего причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении. В суде дело было прекращено, так как обвиняемый возместил причиненный мужчине вред в размере 500 тысяч рублей. Однако прокурор добился также признания иска о возмещении морального вреда, по которому с работодателя взыскали еще 800 тысяч. Сообщается, что пострадавший уже получил компенсацию.