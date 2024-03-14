14 марта 2024

Тюменец получил 1,3 млн рублей за травму на стройке

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , стройка, областная поликлиника
Мужчина получил тяжелые травмы, выполняя работы на строительной площадке работодателя Фото:

После личного приема у заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева житель Тюмени получил компенсацию морального вреда за травму, полученную им на производстве. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.

«По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Тюменской области проведена проверка поступившего с личного приема обращения жителя региона о нарушении трудового законодательства. При проведении работ в строящемся многоквартирном доме в Тюмени заявитель упал с высоты, в результате чего причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

В суде дело было прекращено, так как обвиняемый возместил причиненный мужчине вред в размере 500 тысяч рублей. Однако прокурор добился также признания иска о возмещении морального вреда, по которому с работодателя взыскали еще 800 тысяч. Сообщается, что пострадавший уже получил компенсацию.

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После личного приема у заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева житель Тюмени получил компенсацию морального вреда за травму, полученную им на производстве. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу. «По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Тюменской области проведена проверка поступившего с личного приема обращения жителя региона о нарушении трудового законодательства. При проведении работ в строящемся многоквартирном доме в Тюмени заявитель упал с высоты, в результате чего причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении. В суде дело было прекращено, так как обвиняемый возместил причиненный мужчине вред в размере 500 тысяч рублей. Однако прокурор добился также признания иска о возмещении морального вреда, по которому с работодателя взыскали еще 800 тысяч. Сообщается, что пострадавший уже получил компенсацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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