Тюменец получил 1,3 млн рублей за травму на стройке

После личного приема у заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева житель Тюмени получил компенсацию морального вреда за травму, полученную им на производстве. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.
«По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Тюменской области проведена проверка поступившего с личного приема обращения жителя региона о нарушении трудового законодательства. При проведении работ в строящемся многоквартирном доме в Тюмени заявитель упал с высоты, в результате чего причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.
В суде дело было прекращено, так как обвиняемый возместил причиненный мужчине вред в размере 500 тысяч рублей. Однако прокурор добился также признания иска о возмещении морального вреда, по которому с работодателя взыскали еще 800 тысяч. Сообщается, что пострадавший уже получил компенсацию.
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