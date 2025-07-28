Как избежать штрафов за поездки на мотоцикле по ночной Тюмени

С 28 июля в Тюмени вступил в силу запрет на ночные поездки по центральным улицам Тюмени. С 22:00 до 07:00 кататься на байках нельзя по ул. Республики, Ленина, Ямской и Луначарского. Решение об этом было принято после многочисленных жалоб местных жителей, которым мотоциклисты не давали спать по ночам.
С чего все началось
В начале 2010-х жители Тюмени начали активно увлекаться мотоспортом. Со временем, байкеров в городе стало так много, что они открыли собственные клубы и начали устраивать организованные заезды. Нашлись и такие «спортсмены», которым больше понравились нелегальные ночные гонки и тусовки на открытых парковках Тюмени. Большая часть таких стоянок находится как раз в центральной части города. При этом, мотоциклисты игнорировали претензии местных жителей, которым громкая музыка и рев моторов мешали отдыхать по ночам. Тогда тюменцы начали активно жаловаться на поведение байкеров в ГАИ и администрацию.
Запретить, нельзя кататься
В начале июля в мэрии объявили о том, что решение о запрете на использование мотоциклов в центре города по ночам принято. Ограничить заезды байкеров для начала решили на четырех основных улицах Тюмени — Республики, Ленина, Ямской и Луначарского. Там были установлены специальные дорожные знаки — «Движение мотоциклов запрещено».
Ограничения начали действовать с 28 июля. В ГАИ к этому подготовились: в центре города было увеличено количество экипажей ДПС, которые, в том числе, будут следить за соблюдением участниками дорожного движения нового запрета. "В центральной части Тюмени усилено присутствие нарядов ДПС. После того как пройдут дожди и в городе установится сухая погода, к ночным дежурствам присоединится мотобат Госавтоинспекции", — пояснили URA.RU в пресс-службе ГАИ Тюменской области.
Какие штрафы и можно ли избежать наказания?
За проезд под знаком 3.5 «Движение мотоциклов запрещено» по ст. 12.16 КоАП РФ грозит предупреждение или штраф до 750 рублей. Правда, есть исключения. Наказанию не подлежат водители почтовых мотоциклов и мотоциклов спецсвязи. Также мотоциклист избежит ответственности, если сможет доказать сотрудникам ДПС, что проживает в районе, на территории которого введены ограничения.
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