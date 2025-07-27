Прощание с бойцом состоится 28 июля
Анатолий Денисов из Ялуторовска (Тюменская область) погиб, защищая Родину в зоне спецоперации. Трагическую новость в соцсети сообщили власти города.
Боец погиб 9 мая 2024 года
«Денисов Анатолий Владистович родился 14 ноября в 1971 году в большой семье. Анатолий был настоящим героем, который отдал свою жизнь за мир и безопасность нашей Родины», — сообщается в telegram-канале властей.
Военнослужащий погиб 9 мая 2024 года. Прощание с ним состоится 28 июля в городском ритуальном зале в 12 часов.
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