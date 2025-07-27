27 июля 2025
26 июля 2025

В зоне СВО погиб боец из Ялуторовска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с бойцом состоится 28 июля
Прощание с бойцом состоится 28 июля Фото:

Анатолий Денисов из Ялуторовска (Тюменская область) погиб, защищая Родину в зоне спецоперации. Трагическую новость в соцсети сообщили власти города.

Боец погиб 9 мая 2024 года
Боец погиб 9 мая 2024 года
Фото:

«Денисов Анатолий Владистович родился 14 ноября в 1971 году в большой семье. Анатолий был настоящим героем, который отдал свою жизнь за мир и безопасность нашей Родины», — сообщается в telegram-канале властей.

Военнослужащий погиб 9 мая 2024 года. Прощание с ним состоится 28 июля в городском ритуальном зале в 12 часов.

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Анатолий Денисов из Ялуторовска (Тюменская область) погиб, защищая Родину в зоне спецоперации. Трагическую новость в соцсети сообщили власти города. «Денисов Анатолий Владистович родился 14 ноября в 1971 году в большой семье. Анатолий был настоящим героем, который отдал свою жизнь за мир и безопасность нашей Родины», — сообщается в telegram-канале властей. Военнослужащий погиб 9 мая 2024 года. Прощание с ним состоится 28 июля в городском ритуальном зале в 12 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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