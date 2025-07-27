В Тюмени откроется новый грузинский ресторан

Грузинский ресторан будет располагаться на улице Ленина
В центре Тюмени появится новый ресторан грузинской кухни. Вывеска о скором открытии появилась на фасаде здания, сообщил фотокорреспондент URA.RU. Заведение будет располагаться в деловом доме «Федор Пушкин», который принадлежит холдингу бизнесмена Владимира Шевчика.
«Ресторан грузинской кухни. Скоро открытие», — указано на вывеске.
Заведение будет располагаться на первом этаже. Название и точные сроки открытия не указаны. Сам деловой дом «Федор Пушкин» планируют запустить до конца июля.
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