27 июля 2025

В Тюмени откроется новый грузинский ресторан

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузинский ресторан будет располагаться на улице Ленина
Грузинский ресторан будет располагаться на улице Ленина Фото:

В центре Тюмени появится новый ресторан грузинской кухни. Вывеска о скором открытии появилась на фасаде здания, сообщил фотокорреспондент URA.RU. Заведение будет располагаться в деловом доме «Федор Пушкин», который принадлежит холдингу бизнесмена Владимира Шевчика.

«Ресторан грузинской кухни. Скоро открытие», — указано на вывеске.

Заведение будет располагаться на первом этаже. Название и точные сроки открытия не указаны. Сам деловой дом «Федор Пушкин» планируют запустить до конца июля.

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В центре Тюмени появится новый ресторан грузинской кухни. Вывеска о скором открытии появилась на фасаде здания, сообщил фотокорреспондент URA.RU. Заведение будет располагаться в деловом доме «Федор Пушкин», который принадлежит холдингу бизнесмена Владимира Шевчика. «Ресторан грузинской кухни. Скоро открытие», — указано на вывеске. Заведение будет располагаться на первом этаже. Название и точные сроки открытия не указаны. Сам деловой дом «Федор Пушкин» планируют запустить до конца июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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