Тюменцам рассказали, как подготовить дачу к продаже

В Тюмени дачники готовятся продавать участки после сбора основного урожая
© Служба новостей «URA.RU»
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Опрятный участок с ухоженным домом легче продать
Опрятный участок с ухоженным домом легче продать Фото:

В Тюменской области к середине сезона урожая, который обычно приходится на вторую половину августа, увеличивается количество желающих продать дачу. Ежегодный тренд эксперты ожидают и в этом году. URA.RU собрало советы риэлторов о том, как подготовиться, чтобы продажа прошла максимально быстро и без волокиты.

Документы на землю

Подготовку к продаже риэлторы рекомендуют начинать заранее. И первым этапом должен стать сбор необходимых документов. Начать рекомендуют с земельного участка. 

Чтобы у покупателя не возникло сомнений, у вас на руках должны быть документы, подтверждающие:

  • назначение участка;
  • ваше право собственности;
  • определение границ участка.

Все это будет отражено в выписке из ЕГРН (можно заказать в МФЦ или на портале «Госуслуги»), кадастровом паспорте (заказывается на сайте Росреестра) и техплане (его можно получить в БТИ). Заказать эти документы стоит заранее — некоторые из них готовят до двух месяцев.

Документы на дом и постройки

Здесь также потребуются документы, подтверждающие ваше право собственности и законность построек — все это будет содержаться в выписке из ЕГРН, которую можно заказать на «Госуслугах» или в центре «Мои документы». В том же документе будут указываться обременения, если они есть. Кроме этого понадобится:

  • подтвердить своевременную оплату коммунальных услуг и отсутствие долгов — этот документ выдает руководство СНТ;
  • письменные согласия на продажу всех собственников, если их больше одного;
  • согласие на продажу органов опеки, если доля есть в собственности несовершеннолетнего.

Внешний вид

Когда все документы готовы, и вы готовы начать продажу, убедитесь, что участок и дом находятся в опрятном состоянии. Риэлторы рассказывают, что до 10% сделок срываются из-за внешнего вида лота. Вот на что следует обратить внимание:

  • уберите с участка мусор, обрезанные ветки и сорную траву;
  • помойте дорожки, если они выложены тротуарной плиткой или кирпичом;
  • обновите прохудившиеся ограждения;
  • избавьтесь от старой мебели и неработающей техники в доме, замените лампочки;
  • подклейте обои, если они отслаиваются;
  • убедитесь, что все постройки чистые и в них нет бардака.

В целом, главное, чтобы и участок, и дом, и баня, и другие постройки выглядели чисто и ухоженно. Такие лоты продаются дороже и быстрее.

После этого можно начинать искать покупателя. Будете ли вы заниматься этим самостоятельно или наймете риэлтора — выбирать вам. Главное — быть готовым показать будущему владельцу вашей недвижимости все необходимые документы.

Ранее URA.RU рассказало, где в окрестностях Тюмени продается больше всего дачных участков. На трех популярных направлениях предложений не оказалось вообще. 

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В Тюменской области к середине сезона урожая, который обычно приходится на вторую половину августа, увеличивается количество желающих продать дачу. Ежегодный тренд эксперты ожидают и в этом году. URA.RU собрало советы риэлторов о том, как подготовиться, чтобы продажа прошла максимально быстро и без волокиты. Документы на землю Подготовку к продаже риэлторы рекомендуют начинать заранее. И первым этапом должен стать сбор необходимых документов. Начать рекомендуют с земельного участка.  Чтобы у покупателя не возникло сомнений, у вас на руках должны быть документы, подтверждающие: Все это будет отражено в выписке из ЕГРН (можно заказать в МФЦ или на портале «Госуслуги»), кадастровом паспорте (заказывается на сайте Росреестра) и техплане (его можно получить в БТИ). Заказать эти документы стоит заранее — некоторые из них готовят до двух месяцев. Документы на дом и постройки Здесь также потребуются документы, подтверждающие ваше право собственности и законность построек — все это будет содержаться в выписке из ЕГРН, которую можно заказать на «Госуслугах» или в центре «Мои документы». В том же документе будут указываться обременения, если они есть. Кроме этого понадобится: Внешний вид Когда все документы готовы, и вы готовы начать продажу, убедитесь, что участок и дом находятся в опрятном состоянии. Риэлторы рассказывают, что до 10% сделок срываются из-за внешнего вида лота. Вот на что следует обратить внимание: В целом, главное, чтобы и участок, и дом, и баня, и другие постройки выглядели чисто и ухоженно. Такие лоты продаются дороже и быстрее. Ранее URA.RU рассказало, где в окрестностях Тюмени продается больше всего дачных участков. На трех популярных направлениях предложений не оказалось вообще. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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