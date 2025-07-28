Тюменцам рассказали, как подготовить дачу к продаже

В Тюменской области к середине сезона урожая, который обычно приходится на вторую половину августа, увеличивается количество желающих продать дачу. Ежегодный тренд эксперты ожидают и в этом году. URA.RU собрало советы риэлторов о том, как подготовиться, чтобы продажа прошла максимально быстро и без волокиты.
Документы на землю
Подготовку к продаже риэлторы рекомендуют начинать заранее. И первым этапом должен стать сбор необходимых документов. Начать рекомендуют с земельного участка.
Чтобы у покупателя не возникло сомнений, у вас на руках должны быть документы, подтверждающие:
- назначение участка;
- ваше право собственности;
- определение границ участка.
Все это будет отражено в выписке из ЕГРН (можно заказать в МФЦ или на портале «Госуслуги»), кадастровом паспорте (заказывается на сайте Росреестра) и техплане (его можно получить в БТИ). Заказать эти документы стоит заранее — некоторые из них готовят до двух месяцев.
Документы на дом и постройки
Здесь также потребуются документы, подтверждающие ваше право собственности и законность построек — все это будет содержаться в выписке из ЕГРН, которую можно заказать на «Госуслугах» или в центре «Мои документы». В том же документе будут указываться обременения, если они есть. Кроме этого понадобится:
- подтвердить своевременную оплату коммунальных услуг и отсутствие долгов — этот документ выдает руководство СНТ;
- письменные согласия на продажу всех собственников, если их больше одного;
- согласие на продажу органов опеки, если доля есть в собственности несовершеннолетнего.
Внешний вид
Когда все документы готовы, и вы готовы начать продажу, убедитесь, что участок и дом находятся в опрятном состоянии. Риэлторы рассказывают, что до 10% сделок срываются из-за внешнего вида лота. Вот на что следует обратить внимание:
- уберите с участка мусор, обрезанные ветки и сорную траву;
- помойте дорожки, если они выложены тротуарной плиткой или кирпичом;
- обновите прохудившиеся ограждения;
- избавьтесь от старой мебели и неработающей техники в доме, замените лампочки;
- подклейте обои, если они отслаиваются;
- убедитесь, что все постройки чистые и в них нет бардака.
В целом, главное, чтобы и участок, и дом, и баня, и другие постройки выглядели чисто и ухоженно. Такие лоты продаются дороже и быстрее.
После этого можно начинать искать покупателя. Будете ли вы заниматься этим самостоятельно или наймете риэлтора — выбирать вам. Главное — быть готовым показать будущему владельцу вашей недвижимости все необходимые документы.
Ранее URA.RU рассказало, где в окрестностях Тюмени продается больше всего дачных участков. На трех популярных направлениях предложений не оказалось вообще.
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