Глава Курганского избиркома объяснил главное отличие выборов от прошлой президентской кампании. Видео

Глава Курганского избиркома Скиндерев проголосовал на выборах президента

15 марта 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Роман Скиндерев заявил, что трехдневное голосование удобно для избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев объяснил, что выборы президента проходят в течение трех дней для удобства избирателей. С его слов, люди уже привыкли к новому формату, который дает возможность проголосовать большему количеству людей, передает корреспондент URA.RU. «Это удобно для избирателей, выбрать удобный для себя день. Люди уже привыкли в какой-то степени к такому голосованию в три дня, это действительно удобно. Можно успеть попасть домой и проголосовать по месту жительства. Мы поддерживаем эту инициативу ЦИК, потому что больше людей смогут принять участие в голосовании. Это нагрузка, но мы готовы, для этого и работаем», — заявил Скиндерев во время пресс-подхода. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, проходят с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. В Курганской области открыто 799 избирательных участков. Ранее URA.RU писало, что на выборах проголосовали председатель городской думы Кургана Игорь Прозоров и его брат Олег Прозоров, являющийся депутатом гордумы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев объяснил, что выборы президента проходят в течение трех дней для удобства избирателей. С его слов, люди уже привыкли к новому формату, который дает возможность проголосовать большему количеству людей, передает корреспондент URA.RU. «Это удобно для избирателей, выбрать удобный для себя день. Люди уже привыкли в какой-то степени к такому голосованию в три дня, это действительно удобно. Можно успеть попасть домой и проголосовать по месту жительства. Мы поддерживаем эту инициативу ЦИК, потому что больше людей смогут принять участие в голосовании. Это нагрузка, но мы готовы, для этого и работаем», — заявил Скиндерев во время пресс-подхода. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, проходят с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. В Курганской области открыто 799 избирательных участков. Ранее URA.RU писало, что на выборах проголосовали председатель городской думы Кургана Игорь Прозоров и его брат Олег Прозоров, являющийся депутатом гордумы.