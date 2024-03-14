Глава избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев объяснил, что выборы президента проходят в течение трех дней для удобства избирателей. С его слов, люди уже привыкли к новому формату, который дает возможность проголосовать большему количеству людей, передает корреспондент URA.RU.
«Это удобно для избирателей, выбрать удобный для себя день. Люди уже привыкли в какой-то степени к такому голосованию в три дня, это действительно удобно. Можно успеть попасть домой и проголосовать по месту жительства. Мы поддерживаем эту инициативу ЦИК, потому что больше людей смогут принять участие в голосовании. Это нагрузка, но мы готовы, для этого и работаем», — заявил Скиндерев во время пресс-подхода.
Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, проходят с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. В Курганской области открыто 799 избирательных участков. Ранее URA.RU писало, что на выборах проголосовали председатель городской думы Кургана Игорь Прозоров и его брат Олег Прозоров, являющийся депутатом гордумы.
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