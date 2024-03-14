На СВО погиб командир отделения огневой поддержки из Тюменской области

Во время спецоперации погиб командир отделения огневой поддержки штурмового взвода из Тюменской области. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Ишимского района.
«15 марта в Ишимском районе проводили в последний путь нашего воина, нашего героя Васильева Антона Юрьевича, командира отделения огневой поддержки штурмового взвода штурмовой роты десантно-штурмовой дивизии», — сообщили в администрации. Мужчина погиб в феврале 2024 года, его посмертно наградили орденом Мужества.
Ранее URA.RU писало, что тюменских бойцов наградили медалями за спасение погибавших в зоне проведения спецоперации. Санитар из Ялуторовска и инструктор медпункта из Тюмени эвакуировали раненых с минного поля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.