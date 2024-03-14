На СВО погиб командир отделения огневой поддержки из Тюменской области

15 марта 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Мужчину посмертно наградили Орденом Мужества Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время спецоперации погиб командир отделения огневой поддержки штурмового взвода из Тюменской области. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Ишимского района. «15 марта в Ишимском районе проводили в последний путь нашего воина, нашего героя Васильева Антона Юрьевича, командира отделения огневой поддержки штурмового взвода штурмовой роты десантно-штурмовой дивизии», — сообщили в администрации. Мужчина погиб в феврале 2024 года, его посмертно наградили орденом Мужества. Ранее URA.RU писало, что тюменских бойцов наградили медалями за спасение погибавших в зоне проведения спецоперации. Санитар из Ялуторовска и инструктор медпункта из Тюмени эвакуировали раненых с минного поля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время спецоперации погиб командир отделения огневой поддержки штурмового взвода из Тюменской области. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Ишимского района. «15 марта в Ишимском районе проводили в последний путь нашего воина, нашего героя Васильева Антона Юрьевича, командира отделения огневой поддержки штурмового взвода штурмовой роты десантно-штурмовой дивизии», — сообщили в администрации. Мужчина погиб в феврале 2024 года, его посмертно наградили орденом Мужества. Ранее URA.RU писало, что тюменских бойцов наградили медалями за спасение погибавших в зоне проведения спецоперации. Санитар из Ялуторовска и инструктор медпункта из Тюмени эвакуировали раненых с минного поля.