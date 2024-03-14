14 марта 2024

На СВО погиб командир отделения огневой поддержки из Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Мужчину посмертно наградили Орденом Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации погиб командир отделения огневой поддержки штурмового взвода из Тюменской области. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Ишимского района.

«15 марта в Ишимском районе проводили в последний путь нашего воина, нашего героя Васильева Антона Юрьевича, командира отделения огневой поддержки штурмового взвода штурмовой роты десантно-штурмовой дивизии», — сообщили в администрации. Мужчина погиб в феврале 2024 года, его посмертно наградили орденом Мужества.

Ранее URA.RU писало, что тюменских бойцов наградили медалями за спасение погибавших в зоне проведения спецоперации. Санитар из Ялуторовска и инструктор медпункта из Тюмени эвакуировали раненых с минного поля.

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Во время спецоперации погиб командир отделения огневой поддержки штурмового взвода из Тюменской области. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Ишимского района. «15 марта в Ишимском районе проводили в последний путь нашего воина, нашего героя Васильева Антона Юрьевича, командира отделения огневой поддержки штурмового взвода штурмовой роты десантно-штурмовой дивизии», — сообщили в администрации. Мужчина погиб в феврале 2024 года, его посмертно наградили орденом Мужества. Ранее URA.RU писало, что тюменских бойцов наградили медалями за спасение погибавших в зоне проведения спецоперации. Санитар из Ялуторовска и инструктор медпункта из Тюмени эвакуировали раненых с минного поля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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