Тюменских военных наградили за спасение погибавших в зоне СВО

11 марта 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Бойцы эвакуировали раненых с минного поля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тюменских бойцов наградили медалями за спасение погибавших в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в инфоцентре правительства Тюменской области. «Санитар медпункта из города Ялуторовска спас на передовой жизни четырем бойцам, одного из которых эвакуировал с минного поля. Санитарный инструктор медпункта из Тюмени также спас четырех военнослужащих, одного из них он вынес с минного поля», — говорится в сообщении инфоцентра. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени простились с добровольцем, погибшим в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Мужчина отправился на СВО вслед за отцом.

Тюменских бойцов наградили медалями за спасение погибавших в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в инфоцентре правительства Тюменской области. «Санитар медпункта из города Ялуторовска спас на передовой жизни четырем бойцам, одного из которых эвакуировал с минного поля. Санитарный инструктор медпункта из Тюмени также спас четырех военнослужащих, одного из них он вынес с минного поля», — говорится в сообщении инфоцентра. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени простились с добровольцем, погибшим в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Мужчина отправился на СВО вслед за отцом.