Тюменских военных наградили за спасение погибавших в зоне СВО

Бойцы эвакуировали раненых с минного поля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Тюменских бойцов наградили медалями за спасение погибавших в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в инфоцентре правительства Тюменской области.
«Санитар медпункта из города Ялуторовска спас на передовой жизни четырем бойцам, одного из которых эвакуировал с минного поля. Санитарный инструктор медпункта из Тюмени также спас четырех военнослужащих, одного из них он вынес с минного поля», — говорится в сообщении инфоцентра.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени простились с добровольцем, погибшим в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Мужчина отправился на СВО вслед за отцом.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.