10 марта 2024

Тюменских военных наградили за спасение погибавших в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фонда «Защитники Отечества». Челябинск , офицер, честь, военный
Бойцы эвакуировали раненых с минного поля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тюменских бойцов наградили медалями за спасение погибавших в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в инфоцентре правительства Тюменской области.

«Санитар медпункта из города Ялуторовска спас на передовой жизни четырем бойцам, одного из которых эвакуировал с минного поля. Санитарный инструктор медпункта из Тюмени также спас четырех военнослужащих, одного из них он вынес с минного поля», — говорится в сообщении инфоцентра.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени простились с добровольцем, погибшим в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Мужчина отправился на СВО вслед за отцом.

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Тюменских бойцов наградили медалями за спасение погибавших в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в инфоцентре правительства Тюменской области. «Санитар медпункта из города Ялуторовска спас на передовой жизни четырем бойцам, одного из которых эвакуировал с минного поля. Санитарный инструктор медпункта из Тюмени также спас четырех военнослужащих, одного из них он вынес с минного поля», — говорится в сообщении инфоцентра. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени простились с добровольцем, погибшим в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Мужчина отправился на СВО вслед за отцом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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