Игрок курганского ХК «Зауралье» Гавриленко сыграл 500-й матч в чемпионате ВХЛ. Фото

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Хоккейный матч между командами Свердловской и Курганской областей любительской лиги. Екатеринбург, шайба, клюшка, хоккей
За 500 матчей в ВХЛ Гавриленко заработал 156 очков Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Защитник хоккейного клуба «Зауралье» из Кургана Иван Гавриленко сыграл 500-й матч в регулярном чемпионате ВХЛ. Юбилейным для игрока стал второй матч четвертьфинальной серии Кубка Петрова против «Нефтяника из Татарстана. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«500 матчей в ВХЛ Иван Гавриленко провел за 11 сезонов в составе семи команд: „Южный Урал“ (182 матча), „Ариада“ (четыре матча), „Ермак“ (51 матч), „Сокол“ (45 матчей), „Динамо“ СПб (62 матча), „Металлург“ (45 матчей) и „Зауралье“ (111 матчей). Всего в этих играх на счету защитника 156 (49+107) очков», — говорится на сайте команды.

Всего в своей профессиональной карьере Гавриленко провел 750 матчей. Среди них 191 игра в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), 56 игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и еще 16 матчей в Первой лиге.

Защитник ХК «Зауралье» Иван Гавриленко сыграл 500 матчей в ВХЛ
Защитник ХК «Зауралье» Иван Гавриленко сыграл 500 матчей в ВХЛ
Фото:

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Защитник хоккейного клуба «Зауралье» из Кургана Иван Гавриленко сыграл 500-й матч в регулярном чемпионате ВХЛ. Юбилейным для игрока стал второй матч четвертьфинальной серии Кубка Петрова против «Нефтяника из Татарстана. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. «500 матчей в ВХЛ Иван Гавриленко провел за 11 сезонов в составе семи команд: „Южный Урал“ (182 матча), „Ариада“ (четыре матча), „Ермак“ (51 матч), „Сокол“ (45 матчей), „Динамо“ СПб (62 матча), „Металлург“ (45 матчей) и „Зауралье“ (111 матчей). Всего в этих играх на счету защитника 156 (49+107) очков», — говорится на сайте команды. Всего в своей профессиональной карьере Гавриленко провел 750 матчей. Среди них 191 игра в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), 56 игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и еще 16 матчей в Первой лиге.
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