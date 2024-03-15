Игрок курганского ХК «Зауралье» Гавриленко сыграл 500-й матч в чемпионате ВХЛ. Фото

15 марта 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

За 500 матчей в ВХЛ Гавриленко заработал 156 очков Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Защитник хоккейного клуба «Зауралье» из Кургана Иван Гавриленко сыграл 500-й матч в регулярном чемпионате ВХЛ. Юбилейным для игрока стал второй матч четвертьфинальной серии Кубка Петрова против «Нефтяника из Татарстана. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. «500 матчей в ВХЛ Иван Гавриленко провел за 11 сезонов в составе семи команд: „Южный Урал“ (182 матча), „Ариада“ (четыре матча), „Ермак“ (51 матч), „Сокол“ (45 матчей), „Динамо“ СПб (62 матча), „Металлург“ (45 матчей) и „Зауралье“ (111 матчей). Всего в этих играх на счету защитника 156 (49+107) очков», — говорится на сайте команды. Всего в своей профессиональной карьере Гавриленко провел 750 матчей. Среди них 191 игра в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), 56 игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и еще 16 матчей в Первой лиге. Защитник ХК «Зауралье» Иван Гавриленко сыграл 500 матчей в ВХЛ Фото: автор не указан, сайт ХК «Зауралье» http://hczaural.ru/news/10035 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Защитник хоккейного клуба «Зауралье» из Кургана Иван Гавриленко сыграл 500-й матч в регулярном чемпионате ВХЛ. Юбилейным для игрока стал второй матч четвертьфинальной серии Кубка Петрова против «Нефтяника из Татарстана. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. «500 матчей в ВХЛ Иван Гавриленко провел за 11 сезонов в составе семи команд: „Южный Урал“ (182 матча), „Ариада“ (четыре матча), „Ермак“ (51 матч), „Сокол“ (45 матчей), „Динамо“ СПб (62 матча), „Металлург“ (45 матчей) и „Зауралье“ (111 матчей). Всего в этих играх на счету защитника 156 (49+107) очков», — говорится на сайте команды. Всего в своей профессиональной карьере Гавриленко провел 750 матчей. Среди них 191 игра в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), 56 игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и еще 16 матчей в Первой лиге.