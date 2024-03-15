Артюхов проверил соцобъекты райцентра, а в Салехарде открыли больницу: события дня 15 марта в ЯНАО

Дмитрий Артюхов посетил центр Приуральского района — село Аксарка
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил районную больницу и молодежное пространство в Аксарке. Тем временем в Салехарде завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Об этих и других событиях в округе 4 марта читайте в материале URA.RU.
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