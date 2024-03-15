Артюхов проверил соцобъекты райцентра, а в Салехарде открыли больницу: события дня 15 марта в ЯНАО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов совершил поездку в Аксарку
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов посетил центр Приуральского района — село Аксарка Фото:

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил районную больницу и молодежное пространство в Аксарке. Тем временем в Салехарде завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Об этих и других событиях в округе 4 марта читайте в материале URA.RU.

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Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил районную больницу и молодежное пространство в Аксарке. Тем временем в Салехарде завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Об этих и других событиях в округе 4 марта читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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