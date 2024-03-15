Вместо детсада в Заозерном микрорайоне Кургана построят многоквартирный дом

В 6А микрорайоне Заозерного в Кургане городские власти продали с аукциона земельный участок, на котором планировалось строительство детсада. Вместо соцобъекта здесь появится дом среднеэтажной застройки. Об этом представители мэрии сообщили в ответе жителям на портале «Обратись».
«Земельный участок в 6А микрорайоне Заозерного между домами 5А и 4 первоначально предназначенный для строительства детсада на 140 мест, продан с аукциона. Застройщик планирует возведение на нем многоквартирного дома», — говорится в ответе представителей городской администрации.
Ранее власти Кургана сообщали, что в 13 микрорайоне Заозерного планируется построить более десятка высоток и обустроить на первых этажах домов детские сады с изучением иностранных языков, а также логопедическим уклоном. Речь шла о возведении 12 жилых домов до 10 этажей.
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