Общество ЖКХ и Городская среда Вместо детсада в Заозерном микрорайоне Кургана построят многоквартирный дом 16 марта 2024 в 11:51 Размер текста - 17 + В Кургане на месте планируемого детсада появится новый жилой дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 6А микрорайоне Заозерного в Кургане городские власти продали с аукциона земельный участок, на котором планировалось строительство детсада. Вместо соцобъекта здесь появится дом среднеэтажной застройки. Об этом представители мэрии сообщили в ответе жителям на портале «Обратись». «Земельный участок в 6А микрорайоне Заозерного между домами 5А и 4 первоначально предназначенный для строительства детсада на 140 мест, продан с аукциона. Застройщик планирует возведение на нем многоквартирного дома», — говорится в ответе представителей городской администрации. Ранее власти Кургана сообщали, что в 13 микрорайоне Заозерного планируется построить более десятка высоток и обустроить на первых этажах домов детские сады с изучением иностранных языков, а также логопедическим уклоном. Речь шла о возведении 12 жилых домов до 10 этажей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В 6А микрорайоне Заозерного в Кургане городские власти продали с аукциона земельный участок, на котором планировалось строительство детсада. Вместо соцобъекта здесь появится дом среднеэтажной застройки. Об этом представители мэрии сообщили в ответе жителям на портале «Обратись». «Земельный участок в 6А микрорайоне Заозерного между домами 5А и 4 первоначально предназначенный для строительства детсада на 140 мест, продан с аукциона. Застройщик планирует возведение на нем многоквартирного дома», — говорится в ответе представителей городской администрации. Ранее власти Кургана сообщали, что в 13 микрорайоне Заозерного планируется построить более десятка высоток и обустроить на первых этажах домов детские сады с изучением иностранных языков, а также логопедическим уклоном. Речь шла о возведении 12 жилых домов до 10 этажей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям