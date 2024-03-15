15 марта 2024

Вместо детсада в Заозерном микрорайоне Кургана построят многоквартирный дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, ипотека, дом, жилье, заозерный, стройка, новостройка
В Кургане на месте планируемого детсада появится новый жилой дом Фото:

В 6А микрорайоне Заозерного в Кургане городские власти продали с аукциона земельный участок, на котором планировалось строительство детсада. Вместо соцобъекта здесь появится дом среднеэтажной застройки. Об этом представители мэрии сообщили в ответе жителям на портале «Обратись».

«Земельный участок в 6А микрорайоне Заозерного между домами 5А и 4 первоначально предназначенный для строительства детсада на 140 мест, продан с аукциона. Застройщик планирует возведение на нем многоквартирного дома», — говорится в ответе представителей городской администрации.

Ранее власти Кургана сообщали, что в 13 микрорайоне Заозерного планируется построить более десятка высоток и обустроить на первых этажах домов детские сады с изучением иностранных языков, а также логопедическим уклоном. Речь шла о возведении 12 жилых домов до 10 этажей.

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В 6А микрорайоне Заозерного в Кургане городские власти продали с аукциона земельный участок, на котором планировалось строительство детсада. Вместо соцобъекта здесь появится дом среднеэтажной застройки. Об этом представители мэрии сообщили в ответе жителям на портале «Обратись». «Земельный участок в 6А микрорайоне Заозерного между домами 5А и 4 первоначально предназначенный для строительства детсада на 140 мест, продан с аукциона. Застройщик планирует возведение на нем многоквартирного дома», — говорится в ответе представителей городской администрации. Ранее власти Кургана сообщали, что в 13 микрорайоне Заозерного планируется построить более десятка высоток и обустроить на первых этажах домов детские сады с изучением иностранных языков, а также логопедическим уклоном. Речь шла о возведении 12 жилых домов до 10 этажей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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