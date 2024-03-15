15 марта 2024

Молодым иностранцам рассказали об избирательном процессе в ЯНАО. Фото

Члены избиркома ЯНАО встретились с иностранной делегацией
© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранная молодежь посетила избирком ЯНАО (фото из архива) Фото:
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В Салехарде (ЯНАО) состоялась встреча иностранной делегации с членами регионального Избиркома. Участникам всемирного фестиваля молодежи рассказали об организации избирательного процесса в округе, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Молодые люди из Алжира, Ганы, Демократической Республики Конго, Ливии, Намибии, Нигерии, Панамы и Сербии познакомились с организацией избирательного в ЯНАО. Заместитель председателя окружного избиркома Игорь Горелик рассказал им об устройстве избирательной системы России», — передает корреспондент агентства с места событий.

В первый день голосования за кандидатов на пост главы государства, участники иностранной делегации побывали на избирательных участках. Они отметили, что ямальцы активно принимают участие в выборах президента РФ, оценили работу общественных наблюдателей.

В иностранную делегацию вошли участники Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в Сочи в первую неделю марта, которые сейчас находятся на Ямале и участвуют в региональной программе «Жить и работать в России». Всего на Ямал приехали 58 представителей 32 стран мира.

В ЯНАО продолжается голосование на выборах президента РФ. Об основных событиях второго дня URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

Иностранная делегация посетила ямальский избирком
Иностранная делегация посетила ямальский избирком
Фото:
В избиркоме ЯНАО иностранной делегации рассказали об избирательном процессе в РФ
В избиркоме ЯНАО иностранной делегации рассказали об избирательном процессе в РФ
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) состоялась встреча иностранной делегации с членами регионального Избиркома. Участникам всемирного фестиваля молодежи рассказали об организации избирательного процесса в округе, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Молодые люди из Алжира, Ганы, Демократической Республики Конго, Ливии, Намибии, Нигерии, Панамы и Сербии познакомились с организацией избирательного в ЯНАО. Заместитель председателя окружного избиркома Игорь Горелик рассказал им об устройстве избирательной системы России», — передает корреспондент агентства с места событий. В первый день голосования за кандидатов на пост главы государства, участники иностранной делегации побывали на избирательных участках. Они отметили, что ямальцы активно принимают участие в выборах президента РФ, оценили работу общественных наблюдателей. В иностранную делегацию вошли участники Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в Сочи в первую неделю марта, которые сейчас находятся на Ямале и участвуют в региональной программе «Жить и работать в России». Всего на Ямал приехали 58 представителей 32 стран мира. В ЯНАО продолжается голосование на выборах президента РФ. Об основных событиях второго дня URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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