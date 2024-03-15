Молодым иностранцам рассказали об избирательном процессе в ЯНАО. Фото

Члены избиркома ЯНАО встретились с иностранной делегацией

16 марта 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Иностранная молодежь посетила избирком ЯНАО (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Салехарде (ЯНАО) состоялась встреча иностранной делегации с членами регионального Избиркома. Участникам всемирного фестиваля молодежи рассказали об организации избирательного процесса в округе, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Молодые люди из Алжира, Ганы, Демократической Республики Конго, Ливии, Намибии, Нигерии, Панамы и Сербии познакомились с организацией избирательного в ЯНАО. Заместитель председателя окружного избиркома Игорь Горелик рассказал им об устройстве избирательной системы России», — передает корреспондент агентства с места событий. В первый день голосования за кандидатов на пост главы государства, участники иностранной делегации побывали на избирательных участках. Они отметили, что ямальцы активно принимают участие в выборах президента РФ, оценили работу общественных наблюдателей. В иностранную делегацию вошли участники Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в Сочи в первую неделю марта, которые сейчас находятся на Ямале и участвуют в региональной программе «Жить и работать в России». Всего на Ямал приехали 58 представителей 32 стран мира. В ЯНАО продолжается голосование на выборах президента РФ. Об основных событиях второго дня URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. Иностранная делегация посетила ямальский избирком Фото: Александр Поздеев, URA.RU В избиркоме ЯНАО иностранной делегации рассказали об избирательном процессе в РФ Фото: Александр Поздеев, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) состоялась встреча иностранной делегации с членами регионального Избиркома. Участникам всемирного фестиваля молодежи рассказали об организации избирательного процесса в округе, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Молодые люди из Алжира, Ганы, Демократической Республики Конго, Ливии, Намибии, Нигерии, Панамы и Сербии познакомились с организацией избирательного в ЯНАО. Заместитель председателя окружного избиркома Игорь Горелик рассказал им об устройстве избирательной системы России», — передает корреспондент агентства с места событий. В первый день голосования за кандидатов на пост главы государства, участники иностранной делегации побывали на избирательных участках. Они отметили, что ямальцы активно принимают участие в выборах президента РФ, оценили работу общественных наблюдателей. В иностранную делегацию вошли участники Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в Сочи в первую неделю марта, которые сейчас находятся на Ямале и участвуют в региональной программе «Жить и работать в России». Всего на Ямал приехали 58 представителей 32 стран мира. В ЯНАО продолжается голосование на выборах президента РФ. Об основных событиях второго дня URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.