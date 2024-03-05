В ЯНАО приедут 65 иностранцев из разных стран

06 марта 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Иностранцы побывают транзитом через Москву на выставке «Россия» Фото: Георгий Бергал © URA.RU ЯНАО посетят 65 иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи из более чем 30 стран. Все это произойдет благодаря региональной программе фестиваля, сообщил глава округа Дмитрий Артюхов. «К нам на Ямал планируют приехать порядка 65 иностранных участников Всемирного фестиваля, это представители более чем 30 стран… Хотим для каждого сделать интересный трек», — передают слова Артюхова РИА Новости. Глава региона отметил, что ребята побывают транзитом через Москву на выставке «Россия» на ВДНХ. Дмитрий Артюхов в Сочи прочитал лекцию участникам просветительского марафона «Знание.Первые», посвященную Ямалу. Во время нее он предложил молодежи России, Индии и Бангладеш переехать в округ. Помимо того, он рассказал о мерах поддержки молодых специалистов в ЯНАО.

ЯНАО посетят 65 иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи из более чем 30 стран. Все это произойдет благодаря региональной программе фестиваля, сообщил глава округа Дмитрий Артюхов. «К нам на Ямал планируют приехать порядка 65 иностранных участников Всемирного фестиваля, это представители более чем 30 стран… Хотим для каждого сделать интересный трек», — передают слова Артюхова РИА Новости. Глава региона отметил, что ребята побывают транзитом через Москву на выставке «Россия» на ВДНХ. Дмитрий Артюхов в Сочи прочитал лекцию участникам просветительского марафона «Знание.Первые», посвященную Ямалу. Во время нее он предложил молодежи России, Индии и Бангладеш переехать в округ. Помимо того, он рассказал о мерах поддержки молодых специалистов в ЯНАО.