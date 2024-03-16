16 марта 2024

В Тюменской области работают все участки для голосования

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Избирательный участок. Тюмень , выборы, выборы 2024, голосовпние
На территории Тюменской области открыты 1070 участков для голосования на выборах президента РФ Фото:

В Тюменской области открылись все участки для голосования на выборах президента России. Об этом со ссылкой на слова главы Тюменского избиркома сообщил telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Всего на территории региона работает 1070 УИК.

«В третий, завершающий день голосования, 17 марта, на территории региона все 1 070 избирательных участков работают до 20 часов по местному времени. Принять участие в голосовании могут жители региона, которым исполнилось 18 лет», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

По итогам первых двух дней голосования явка на выборах президента Российской Федерации в Тюменской области составила 68,29%. Свои голоса за кандидатов отдали 805 236 человек.

Выборы президента России проходят на избирательных участках Тюмени с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.

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В Тюменской области открылись все участки для голосования на выборах президента России. Об этом со ссылкой на слова главы Тюменского избиркома сообщил telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Всего на территории региона работает 1070 УИК. «В третий, завершающий день голосования, 17 марта, на территории региона все 1 070 избирательных участков работают до 20 часов по местному времени. Принять участие в голосовании могут жители региона, которым исполнилось 18 лет», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. По итогам первых двух дней голосования явка на выборах президента Российской Федерации в Тюменской области составила 68,29%. Свои голоса за кандидатов отдали 805 236 человек. Выборы президента России проходят на избирательных участках Тюмени с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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