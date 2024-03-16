В Тюменской области работают все участки для голосования

В Тюменской области открылись все участки для голосования на выборах президента России. Об этом со ссылкой на слова главы Тюменского избиркома сообщил telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Всего на территории региона работает 1070 УИК.
«В третий, завершающий день голосования, 17 марта, на территории региона все 1 070 избирательных участков работают до 20 часов по местному времени. Принять участие в голосовании могут жители региона, которым исполнилось 18 лет», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.
По итогам первых двух дней голосования явка на выборах президента Российской Федерации в Тюменской области составила 68,29%. Свои голоса за кандидатов отдали 805 236 человек.
Выборы президента России проходят на избирательных участках Тюмени с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.
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