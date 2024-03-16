16 марта 2024

Выборы президента-2024 в Тюменской области, день третий. Онлайн-трансляция

В Тюменской области продолжается голосование на выборах президента России
© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок. Тюмень , выборы, выборы 2024, голосовпние
Выборы президента России завершатся 17 марта Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Тюмени начался третий день голосования на выборах президента Российской Федерации. В предыдущие два дня явка избирателей на выборы в регионе составила составила 68.2%.

Все вопросы, которые могут возникать в процессе голосования, тюменцы смогут задать по телефону 42-67-72. Найти свой избирательный участок можно на сайте мойучасток.рф.

8:39 17.03.2024 В Тюменской области продолжается викторина "Люби свой край". По данным телеканала "Тюменское время", за прошедшие два дня среди ее участников разыграли более девяти тысяч подарков. В том числе, несколько квартир и автомобилей.

8:21 17.03.2024 По данным Тюменского избиркома, явка на территории региона за предыдущие два дня голосования на выборах президента России составила 68,29%. Свой выбор сделали 805 236 человек.

8:00 17.03.2024 В Тюмени открылись избирательные участки для голосования на выборах президента РФ.

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В Тюмени начался третий день голосования на выборах президента Российской Федерации. В предыдущие два дня явка избирателей на выборы в регионе составила составила 68.2%. Все вопросы, которые могут возникать в процессе голосования, тюменцы смогут задать по телефону 42-67-72. Найти свой избирательный участок можно на сайте мойучасток.рф. 8:39 17.03.2024 В Тюменской области продолжается викторина "Люби свой край". По данным телеканала "Тюменское время", за прошедшие два дня среди ее участников разыграли более девяти тысяч подарков. В том числе, несколько квартир и автомобилей. 8:21 17.03.2024 По данным Тюменского избиркома, явка на территории региона за предыдущие два дня голосования на выборах президента России составила 68,29%. Свой выбор сделали 805 236 человек. 8:00 17.03.2024 В Тюмени открылись избирательные участки для голосования на выборах президента РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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