Выборы президента-2024 в Тюменской области, день третий. Онлайн-трансляция

В Тюменской области продолжается голосование на выборах президента России

17 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Выборы президента России завершатся 17 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Тюмени начался третий день голосования на выборах президента Российской Федерации. В предыдущие два дня явка избирателей на выборы в регионе составила составила 68.2%. Все вопросы, которые могут возникать в процессе голосования, тюменцы смогут задать по телефону 42-67-72. Найти свой избирательный участок можно на сайте мойучасток.рф. 8:39 В Тюменской области продолжается викторина "Люби свой край". По данным телеканала "Тюменское время", за прошедшие два дня среди ее участников разыграли более девяти тысяч подарков. В том числе, несколько квартир и автомобилей. 8:21 По данным Тюменского избиркома, явка на территории региона за предыдущие два дня голосования на выборах президента России составила 68,29%. Свой выбор сделали 805 236 человек. 8:00 В Тюмени открылись избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени начался третий день голосования на выборах президента Российской Федерации. В предыдущие два дня явка избирателей на выборы в регионе составила составила 68.2%. Все вопросы, которые могут возникать в процессе голосования, тюменцы смогут задать по телефону 42-67-72. Найти свой избирательный участок можно на сайте мойучасток.рф. 8:39 17.03.2024 В Тюменской области продолжается викторина "Люби свой край". По данным телеканала "Тюменское время", за прошедшие два дня среди ее участников разыграли более девяти тысяч подарков. В том числе, несколько квартир и автомобилей. 8:21 17.03.2024 По данным Тюменского избиркома, явка на территории региона за предыдущие два дня голосования на выборах президента России составила 68,29%. Свой выбор сделали 805 236 человек. 8:00 17.03.2024 В Тюмени открылись избирательные участки для голосования на выборах президента РФ.