В Тюмени начался третий день голосования на выборах президента Российской Федерации. В предыдущие два дня явка избирателей на выборы в регионе составила составила 68.2%.
Все вопросы, которые могут возникать в процессе голосования, тюменцы смогут задать по телефону 42-67-72. Найти свой избирательный участок можно на сайте мойучасток.рф.
8:39 17.03.2024 В Тюменской области продолжается викторина "Люби свой край". По данным телеканала "Тюменское время", за прошедшие два дня среди ее участников разыграли более девяти тысяч подарков. В том числе, несколько квартир и автомобилей.
8:21 17.03.2024 По данным Тюменского избиркома, явка на территории региона за предыдущие два дня голосования на выборах президента России составила 68,29%. Свой выбор сделали 805 236 человек.
8:00 17.03.2024 В Тюмени открылись избирательные участки для голосования на выборах президента РФ.
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