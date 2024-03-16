16 марта 2024

Тюменский мэр испекла для жителей блины на Масленицу. Фото

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Блины к Масленице. Екатеринбург, блины, масленица, блин, блин с икрой
Жители отведали угощение от мэра и остались довольны Фото:

Глава Заводуковска (Тюменская область) Светлана Касенова во время масленичных гуляний напекла блинов. Угоститься жители города могли на площади Дворца культуры.

«Первый блин готов! Ждем вас на площади Дворца культуры, земляки!» — поделилась Касенова в своем telegram-канале. Жители отведали угощения от мэра и остались довольны.

Выпекание гигантского блина, которое ежегодно проводили в Ялуторовске (Тюменская область) во время Масленицы, отменили из-за выборов президента РФ. В администрации города сообщили, что событие все же состоится, но позже. Его решили перенести на лето.

Светлана Касенова угощает блинами жителей Заводоуковска
Светлана Касенова угощает блинами жителей Заводоуковска
Фото:

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Глава Заводуковска (Тюменская область) Светлана Касенова во время масленичных гуляний напекла блинов. Угоститься жители города могли на площади Дворца культуры. «Первый блин готов! Ждем вас на площади Дворца культуры, земляки!» — поделилась Касенова в своем telegram-канале. Жители отведали угощения от мэра и остались довольны. Выпекание гигантского блина, которое ежегодно проводили в Ялуторовске (Тюменская область) во время Масленицы, отменили из-за выборов президента РФ. В администрации города сообщили, что событие все же состоится, но позже. Его решили перенести на лето.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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