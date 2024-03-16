Жители отведали угощение от мэра и остались довольны
Глава Заводуковска (Тюменская область) Светлана Касенова во время масленичных гуляний напекла блинов. Угоститься жители города могли на площади Дворца культуры.
«Первый блин готов! Ждем вас на площади Дворца культуры, земляки!» — поделилась Касенова в своем telegram-канале. Жители отведали угощения от мэра и остались довольны.
Выпекание гигантского блина, которое ежегодно проводили в Ялуторовске (Тюменская область) во время Масленицы, отменили из-за выборов президента РФ. В администрации города сообщили, что событие все же состоится, но позже. Его решили перенести на лето.
Светлана Касенова угощает блинами жителей Заводоуковска
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