16 марта 2024

В курганской викторине появились дополнительные подарки — центнеры зерна. Фото

Три курганца получили по центнеру пшеницы за победу в викторине
© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, пшеница, урожай, зерно
Трем курганцам удалось выиграть по 100 килограмм пшеницы Фото:
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Три жителя Мокроусовского округа Курганской области получили по 100 килограмм пшеницы, которые в качестве подарков выделили местные предприниматели. Об этом сообщили в группе фестиваля «Весна в семью пришла» в соцсети «ВКонтакте».

«Центнер пшеницы за билет. Немногие знают, что есть и дополнительные призы. Их приобретали или выделяли местные предприниматели в своих районах. По 100 килограмм пшеницы получили три жителя Мокроусовского округа», — написано в посте.

Призы не разыгрывались в прямом эфире. Программа рандомно подгружала их под билеты с Мокроусовского округа и потом рассылала сообщения.

Всего за время проведения викторины было разыграно более 3300 подарков. Среди них — автомобили, бытовая техника, смартфоны и многое другое.

По 100 килограмм пшеницы получили три жителя Мокроусовского округа
По 100 килограмм пшеницы получили три жителя Мокроусовского округа

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Три жителя Мокроусовского округа Курганской области получили по 100 килограмм пшеницы, которые в качестве подарков выделили местные предприниматели. Об этом сообщили в группе фестиваля «Весна в семью пришла» в соцсети «ВКонтакте». «Центнер пшеницы за билет. Немногие знают, что есть и дополнительные призы. Их приобретали или выделяли местные предприниматели в своих районах. По 100 килограмм пшеницы получили три жителя Мокроусовского округа», — написано в посте. Призы не разыгрывались в прямом эфире. Программа рандомно подгружала их под билеты с Мокроусовского округа и потом рассылала сообщения. Всего за время проведения викторины было разыграно более 3300 подарков. Среди них — автомобили, бытовая техника, смартфоны и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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