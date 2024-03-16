Политика Выборы В курганской викторине появились дополнительные подарки — центнеры зерна. Фото Три курганца получили по центнеру пшеницы за победу в викторине 17 марта 2024 в 17:00 Размер текста - 17 + Трем курганцам удалось выиграть по 100 килограмм пшеницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Три жителя Мокроусовского округа Курганской области получили по 100 килограмм пшеницы, которые в качестве подарков выделили местные предприниматели. Об этом сообщили в группе фестиваля «Весна в семью пришла» в соцсети «ВКонтакте». «Центнер пшеницы за билет. Немногие знают, что есть и дополнительные призы. Их приобретали или выделяли местные предприниматели в своих районах. По 100 килограмм пшеницы получили три жителя Мокроусовского округа», — написано в посте. Призы не разыгрывались в прямом эфире. Программа рандомно подгружала их под билеты с Мокроусовского округа и потом рассылала сообщения. Всего за время проведения викторины было разыграно более 3300 подарков. Среди них — автомобили, бытовая техника, смартфоны и многое другое. По 100 килограмм пшеницы получили три жителя Мокроусовского округа Автор: группа фестиваля «Весна в семью пришла», «ВКонтакте», https://vk.com/wall-224298530_11462 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Три жителя Мокроусовского округа Курганской области получили по 100 килограмм пшеницы, которые в качестве подарков выделили местные предприниматели. Об этом сообщили в группе фестиваля «Весна в семью пришла» в соцсети «ВКонтакте». «Центнер пшеницы за билет. Немногие знают, что есть и дополнительные призы. Их приобретали или выделяли местные предприниматели в своих районах. По 100 килограмм пшеницы получили три жителя Мокроусовского округа», — написано в посте. Призы не разыгрывались в прямом эфире. Программа рандомно подгружала их под билеты с Мокроусовского округа и потом рассылала сообщения. Всего за время проведения викторины было разыграно более 3300 подарков. Среди них — автомобили, бытовая техника, смартфоны и многое другое. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям