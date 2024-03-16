Три жителя Мокроусовского округа Курганской области получили по 100 килограмм пшеницы, которые в качестве подарков выделили местные предприниматели. Об этом сообщили в группе фестиваля «Весна в семью пришла» в соцсети «ВКонтакте».
«Центнер пшеницы за билет. Немногие знают, что есть и дополнительные призы. Их приобретали или выделяли местные предприниматели в своих районах. По 100 килограмм пшеницы получили три жителя Мокроусовского округа», — написано в посте.
Призы не разыгрывались в прямом эфире. Программа рандомно подгружала их под билеты с Мокроусовского округа и потом рассылала сообщения.
Всего за время проведения викторины было разыграно более 3300 подарков. Среди них — автомобили, бытовая техника, смартфоны и многое другое.
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