Губернатор Моор поблагодарил тюменцев и поздравил Путина с победой на выборах

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил тюменцев за участие в выборах и поздравил действующего президента РФ Владимира Путина с победой. Обращение глава региона опубликовал в своем telegram-канале.
«Благодарю каждого из вас, кто в дни выборов пришел на избирательный участок и проголосовал. Тюменцы, сибиряки, были и остаются надежной опорой Родины. Подавляющее большинство отдали свой голос за действующего главу государства Владимира Путина. Этот результат показывает поддержку той политики, которую проводит наше государство, того курса, который держит наш президент. Поздравляю нашего национального лидера с убедительной победой!» — сказал губернатор.
Ранее URA.RU писало, что явка на выборах президента РФ в Тюменской области составила 84,3%. Большинство голосов тюменцев получил Владимир Путин: его результат 84,83%.
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