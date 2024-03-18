Житель Тюмени попытался задушить собственную дочь

Против жителя Тюмени возбудили уголовное дело за угрозы убийством: мужчина пытался задушить свою дочь за то, что она была недовольна его пьянством. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
«54-летний тюменец находился дома и пил алкоголь. Дочь 1990 года рождения высказала ему претензии по поводу чрезмерного употребления, между ними завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник начал душить потерпевшую и угрожать убийством», — рассказали полицейские.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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