Житель Тюмени попытался задушить собственную дочь

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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, домашнее насилие, бытовое убийство, удушье
Мужчина угрожал убить дочку, которой не нравится его пьянство Фото:

Против жителя Тюмени возбудили уголовное дело за угрозы убийством: мужчина пытался задушить свою дочь за то, что она была недовольна его пьянством. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«54-летний тюменец находился дома и пил алкоголь. Дочь 1990 года рождения высказала ему претензии по поводу чрезмерного употребления, между ними завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник начал душить потерпевшую и угрожать убийством», — рассказали полицейские.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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Против жителя Тюмени возбудили уголовное дело за угрозы убийством: мужчина пытался задушить свою дочь за то, что она была недовольна его пьянством. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «54-летний тюменец находился дома и пил алкоголь. Дочь 1990 года рождения высказала ему претензии по поводу чрезмерного употребления, между ними завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник начал душить потерпевшую и угрожать убийством», — рассказали полицейские. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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