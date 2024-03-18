Общество Здоровье Курганская область получит миллионы рублей на лечение опасной болезни Минздрав РФ даст Курганской области почти 150 млн рублей на лечение гепатита С 19 марта 2024 в 03:56 Размер текста - 17 + Средства направят на покупку лекарств для амбулаторных больных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганская область с 2024 по 2026 годы будет ежегодно получать порядка 50 миллионов рублей на покупку препаратов для лечения больных вирусным гепатитом С. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации. «Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом „хронический вирусный гепатит С“, на 2024 год и плановый период до 2026 года», — указано в документе. Контроль за перечислением средств будет осуществлять Минздрав. Общая сумму средств, которую передадут правительству Курганской области — 149,1 млн рублей. По данным Минфина России, на борьбу с гепатитом С регионам будут ежегодно выделять 4,5 млрд рублей из федерального бюджета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Курганская область с 2024 по 2026 годы будет ежегодно получать порядка 50 миллионов рублей на покупку препаратов для лечения больных вирусным гепатитом С. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации. «Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом „хронический вирусный гепатит С“, на 2024 год и плановый период до 2026 года», — указано в документе. Контроль за перечислением средств будет осуществлять Минздрав. Общая сумму средств, которую передадут правительству Курганской области — 149,1 млн рублей. По данным Минфина России, на борьбу с гепатитом С регионам будут ежегодно выделять 4,5 млрд рублей из федерального бюджета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям