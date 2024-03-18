Молодой курганец выкрал оборудование у мастера маникюра

19 марта 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Сотрудники курганской полиции задержали мужчину, укравшего оборудование из квартиры мастера маникюра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане полиция задержала подозреваемого в краже маникюрного оборудования из квартиры-студии местной жительницы. Преступление было совершено 25-летним мужчиной, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные деяния. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В марте 25-летний житель Кургана в ночное время проник в квартиру, которая использовалась потерпевшей как студия для предоставления услуг в сфере ногтевого сервиса. Из помещения злоумышленник похитил стерилизатор для маникюрных инструментов, аппарат для маникюра и педикюра, лампу для сушки, а также куртку, принадлежащие 47-летней женщине. Сотрудники отдела полиции №2 УМВД Кургана установили личность подозреваемого и задержали его», — указано на сайте ведомства. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления. Кроме этого, пресс-служба УМВД по региону сообщает, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, а подозреваемый был заключен под стражу. Часть украденного имущества, по данным ведомства, удалось изъять, но некоторыми предметы злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в одном из СНТ Кургана полиция задержала дачного вора. 40-летний вор присвоил на даче шуруповерт, дисковую пилу, сварочный аппарат, принадлежащее 64-лентему дачнику. Похищенное, как подчеркивала полиция, злоумышленник продал и потратил деньги на алкоголь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане полиция задержала подозреваемого в краже маникюрного оборудования из квартиры-студии местной жительницы. Преступление было совершено 25-летним мужчиной, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные деяния. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В марте 25-летний житель Кургана в ночное время проник в квартиру, которая использовалась потерпевшей как студия для предоставления услуг в сфере ногтевого сервиса. Из помещения злоумышленник похитил стерилизатор для маникюрных инструментов, аппарат для маникюра и педикюра, лампу для сушки, а также куртку, принадлежащие 47-летней женщине. Сотрудники отдела полиции №2 УМВД Кургана установили личность подозреваемого и задержали его», — указано на сайте ведомства. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления. Кроме этого, пресс-служба УМВД по региону сообщает, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, а подозреваемый был заключен под стражу. Часть украденного имущества, по данным ведомства, удалось изъять, но некоторыми предметы злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в одном из СНТ Кургана полиция задержала дачного вора. 40-летний вор присвоил на даче шуруповерт, дисковую пилу, сварочный аппарат, принадлежащее 64-лентему дачнику. Похищенное, как подчеркивала полиция, злоумышленник продал и потратил деньги на алкоголь.