Сотрудник курганского суда запустил дрон и был задержан силовиками. Инсайд

19 марта 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Курганские силовики задержали сотрудника суда с квадрокоптером Фото: Стас Этвеш © URA.RU Сотрудник Курганского городского суда нарушил запрет на запуск беспилотных летательных средств в регионе и был задержан правоохранительными органами. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «Сотрудники ГИБДД на выходных на трассе в сторону Тюмени заметили летящий дрон в небе и нашли человека, который его запускал. Им оказался помощник одного из судей курганского горсуда», — рассказали источники. Полицейские вызвали спецслужбы и передали им нарушителя. По данным источников, в настоящее время материалы о нарушении направлены в надзорные органы. В транспортной прокуратуре от комментариев отказались, но напомнили, что в регионе указом губернатора введен запрет на запуск квадрокоптеров, за подобные нарушения гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Кургана запустила дрон над микрорайоном Тополя. Нарушительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник Курганского городского суда нарушил запрет на запуск беспилотных летательных средств в регионе и был задержан правоохранительными органами. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «Сотрудники ГИБДД на выходных на трассе в сторону Тюмени заметили летящий дрон в небе и нашли человека, который его запускал. Им оказался помощник одного из судей курганского горсуда», — рассказали источники. Полицейские вызвали спецслужбы и передали им нарушителя. По данным источников, в настоящее время материалы о нарушении направлены в надзорные органы. В транспортной прокуратуре от комментариев отказались, но напомнили, что в регионе указом губернатора введен запрет на запуск квадрокоптеров, за подобные нарушения гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Кургана запустила дрон над микрорайоном Тополя. Нарушительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей.