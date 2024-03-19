В ЯНАО горожанину продали рыбу с описторхозом. Фото

В Ноябрьске мужчина купил рыбу с паразитами
© Служба новостей «URA.RU»
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Продуктовый рынок в Калининском районе. Челябинск, продукты, рынок, мороженая рыба, толстолобик
На Ямале в магазинах продают рыбу с глистами Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) приобрел рыбу, зараженную описторхозом, в магазине «Мясо Рыба». О случившемся он сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера посетил магазин „Мясо Рыба“. При чистке заметил описторхоз! Обращайте внимание на качество продукта при покупке», — написал анонимный горожанин в telegram-канале «NSK».

В комментариях под постом некоторые ямальцы отнеслись к ситуации скептично, другие же посчитали глистов не опасными. «Это не описторх, их вы не заметите», — отметил Павел. «В морской рыбы описторхоза нет. Он виден только под микроскопом», — написала Кристина Самойлик. «Я покупала рыбу в вакуумной упаковке, тоже были такие жители. Прочитала, что они не опасны после обработок, что прошла рыба. Большинство рыб с глистами», — поделилась Ингрид Фрост.

Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной Роспотребнадзор для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало об атаках птиц в магазине «Пятерочка» в Салехарде (ЯНАО). Воробьи оставили на выпечке свой помет.

Житель Ноябрьска обнаружил глистов в рыбе
Житель Ноябрьска обнаружил глистов в рыбе
Фото:

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) приобрел рыбу, зараженную описторхозом, в магазине «Мясо Рыба». О случившемся он сообщил в социальной сети «ВКонтакте». «Вчера посетил магазин „Мясо Рыба“. При чистке заметил описторхоз! Обращайте внимание на качество продукта при покупке», — написал анонимный горожанин в telegram-канале «NSK». В комментариях под постом некоторые ямальцы отнеслись к ситуации скептично, другие же посчитали глистов не опасными. «Это не описторх, их вы не заметите», — отметил Павел. «В морской рыбы описторхоза нет. Он виден только под микроскопом», — написала Кристина Самойлик. «Я покупала рыбу в вакуумной упаковке, тоже были такие жители. Прочитала, что они не опасны после обработок, что прошла рыба. Большинство рыб с глистами», — поделилась Ингрид Фрост. Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной Роспотребнадзор для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало об атаках птиц в магазине «Пятерочка» в Салехарде (ЯНАО). Воробьи оставили на выпечке свой помет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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