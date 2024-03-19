Житель Ноябрьска (ЯНАО) приобрел рыбу, зараженную описторхозом, в магазине «Мясо Рыба». О случившемся он сообщил в социальной сети «ВКонтакте».
«Вчера посетил магазин „Мясо Рыба“. При чистке заметил описторхоз! Обращайте внимание на качество продукта при покупке», — написал анонимный горожанин в telegram-канале «NSK».
В комментариях под постом некоторые ямальцы отнеслись к ситуации скептично, другие же посчитали глистов не опасными. «Это не описторх, их вы не заметите», — отметил Павел. «В морской рыбы описторхоза нет. Он виден только под микроскопом», — написала Кристина Самойлик. «Я покупала рыбу в вакуумной упаковке, тоже были такие жители. Прочитала, что они не опасны после обработок, что прошла рыба. Большинство рыб с глистами», — поделилась Ингрид Фрост.
Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной Роспотребнадзор для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU писало об атаках птиц в магазине «Пятерочка» в Салехарде (ЯНАО). Воробьи оставили на выпечке свой помет.
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