В ЯНАО горожанину продали рыбу с описторхозом. Фото

В Ноябрьске мужчина купил рыбу с паразитами

19 марта 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

На Ямале в магазинах продают рыбу с глистами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Ноябрьска (ЯНАО) приобрел рыбу, зараженную описторхозом, в магазине «Мясо Рыба». О случившемся он сообщил в социальной сети «ВКонтакте». «Вчера посетил магазин „Мясо Рыба“. При чистке заметил описторхоз! Обращайте внимание на качество продукта при покупке», — написал анонимный горожанин в telegram-канале «NSK». В комментариях под постом некоторые ямальцы отнеслись к ситуации скептично, другие же посчитали глистов не опасными. «Это не описторх, их вы не заметите», — отметил Павел. «В морской рыбы описторхоза нет. Он виден только под микроскопом», — написала Кристина Самойлик. «Я покупала рыбу в вакуумной упаковке, тоже были такие жители. Прочитала, что они не опасны после обработок, что прошла рыба. Большинство рыб с глистами», — поделилась Ингрид Фрост. Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной Роспотребнадзор для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало об атаках птиц в магазине «Пятерочка» в Салехарде (ЯНАО). Воробьи оставили на выпечке свой помет. Житель Ноябрьска обнаружил глистов в рыбе Фото: автор не указан, telegram-канал «NSK», https://t.me/Noyabrsk112/17968 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Ноябрьска (ЯНАО) приобрел рыбу, зараженную описторхозом, в магазине «Мясо Рыба». О случившемся он сообщил в социальной сети «ВКонтакте». «Вчера посетил магазин „Мясо Рыба“. При чистке заметил описторхоз! Обращайте внимание на качество продукта при покупке», — написал анонимный горожанин в telegram-канале «NSK». В комментариях под постом некоторые ямальцы отнеслись к ситуации скептично, другие же посчитали глистов не опасными. «Это не описторх, их вы не заметите», — отметил Павел. «В морской рыбы описторхоза нет. Он виден только под микроскопом», — написала Кристина Самойлик. «Я покупала рыбу в вакуумной упаковке, тоже были такие жители. Прочитала, что они не опасны после обработок, что прошла рыба. Большинство рыб с глистами», — поделилась Ингрид Фрост. Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной Роспотребнадзор для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало об атаках птиц в магазине «Пятерочка» в Салехарде (ЯНАО). Воробьи оставили на выпечке свой помет.