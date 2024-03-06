В Салехарде продают выпечку с птичьим пометом. Видео

В Салехарде воробьи атаковали круассаны в магазине

07 марта 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Житель Салехарда обнаружил испорченные воробьями круассаны Фото: Размик Закарян © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) посетители магазина «Пятерочка» заметили на прилавке круассаны, испорченные птицами. Воробьи поклевали выпечку, оставив на ней следы помета, сообщают жители города в социальной сети. «В Салехарде, магазин „Пятерочка“ по адресу: улица Глазкова, 19. В продажу выставили круассаны, поклеванные воробьями и приправленные птичьим пометом», — написал анонимный горожанин в telegram-канале «Салехард City». В пресс-службе X5 Group корреспонденту URA.RU сообщили, что магазин расположен в торговом центре, где наблюдается проблема с кровлей и остеклением. «Для того, чтобы избежать проникновение в здание птиц, были установлены сетки и звуковые отпугиватели, а также заделаны дыры в здании. Мы проведем дополнительную работу вместе с собственником торгового центра и арендодателями, чтобы исключить возможность попадания птиц в торговый зал магазина», — говорится в сообщении.

В Салехарде (ЯНАО) посетители магазина «Пятерочка» заметили на прилавке круассаны, испорченные птицами. Воробьи поклевали выпечку, оставив на ней следы помета, сообщают жители города в социальной сети. «В Салехарде, магазин „Пятерочка“ по адресу: улица Глазкова, 19. В продажу выставили круассаны, поклеванные воробьями и приправленные птичьим пометом», — написал анонимный горожанин в telegram-канале «Салехард City». В пресс-службе X5 Group корреспонденту URA.RU сообщили, что магазин расположен в торговом центре, где наблюдается проблема с кровлей и остеклением. «Для того, чтобы избежать проникновение в здание птиц, были установлены сетки и звуковые отпугиватели, а также заделаны дыры в здании. Мы проведем дополнительную работу вместе с собственником торгового центра и арендодателями, чтобы исключить возможность попадания птиц в торговый зал магазина», — говорится в сообщении.