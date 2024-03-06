06 марта 2024

В Салехарде продают выпечку с птичьим пометом. Видео

В Салехарде воробьи атаковали круассаны в магазине
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие гастрофестиваля "Уралисички" в ресторане Grand Buffet. Екатеринбург, десерт, выпечка, круассаны
Житель Салехарда обнаружил испорченные воробьями круассаны Фото:

В Салехарде (ЯНАО) посетители магазина «Пятерочка» заметили на прилавке круассаны, испорченные птицами. Воробьи поклевали выпечку, оставив на ней следы помета, сообщают жители города в социальной сети.

«В Салехарде, магазин „Пятерочка“ по адресу: улица Глазкова, 19. В продажу выставили круассаны, поклеванные воробьями и приправленные птичьим пометом», — написал анонимный горожанин в telegram-канале «Салехард City».

В пресс-службе X5 Group корреспонденту URA.RU сообщили, что магазин расположен в торговом центре, где наблюдается проблема с кровлей и остеклением. «Для того, чтобы избежать проникновение в здание птиц, были установлены сетки и звуковые отпугиватели, а также заделаны дыры в здании. Мы проведем дополнительную работу вместе с собственником торгового центра и арендодателями, чтобы исключить возможность попадания птиц в торговый зал магазина», — говорится в сообщении.

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В Салехарде (ЯНАО) посетители магазина «Пятерочка» заметили на прилавке круассаны, испорченные птицами. Воробьи поклевали выпечку, оставив на ней следы помета, сообщают жители города в социальной сети. «В Салехарде, магазин „Пятерочка“ по адресу: улица Глазкова, 19. В продажу выставили круассаны, поклеванные воробьями и приправленные птичьим пометом», — написал анонимный горожанин в telegram-канале «Салехард City». В пресс-службе X5 Group корреспонденту URA.RU сообщили, что магазин расположен в торговом центре, где наблюдается проблема с кровлей и остеклением. «Для того, чтобы избежать проникновение в здание птиц, были установлены сетки и звуковые отпугиватели, а также заделаны дыры в здании. Мы проведем дополнительную работу вместе с собственником торгового центра и арендодателями, чтобы исключить возможность попадания птиц в торговый зал магазина», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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