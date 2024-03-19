Что известно об уголовных делах в отношении мэра Троицка Виноградова

Мэр Троицка Виноградов снова попал под следствие

19 марта 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Мэр Троицка Александр Виноградов с весны 2021 года находится под пристальным вниманием силовиков. По обвинению в превышении должностных полномочий суд признал его невиновным. Но, избавившись от одной «уголовки», градоначальник попал под другую — его обвинили в получении взяток, а сейчас проверяют еще и на причастность к организации покушения. Все, что известно об уголовных делах в отношении мэра Троицка, — в материале URA.RU. Впервые сотрудники правоохранительных органов пришли за Виноградовым в марте 2021 года. Точнее, он сам пришел к ним по повестке для дачи показаний. На него указал занимавший тогда должность вице-мэра Вадим Герман, обвиняемый в превышении должностных полномочий, который впоследствии отделался 50-тысячным штрафом. Хоть Виноградов и не чувствовал за собой вины, но на допрос явился с адвокатом. На допросе следователь предъявил Виноградову обвинения по статье о превышении должностных полномочий и отправил его в суд для избрания меры пресечения. Градоначальника арестовали. А исполняющим его обязанности назначили Елену Василяускене. Однако уже через пару недель Виноградова отправили под домашний арест, и вскоре он вернулся к работе. По версии следствия, Виноградов, занимая должность главы Троицка, в 2019 году инициировал передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта. Спустя полтора месяца расследование было завершено, материалы из Следственного комитета отправили в прокуратуру, а затем в суд. Судебный процесс стартовал в мае 2021 года. Судебный процесс начался с отстранения Виноградова от работы на время суда. Градоначальник, так и не признавший своей вины, возражал, но был вынужден смириться с решением. Его место в качестве и. о. занял Кирилл Рогель. Спустя почти год судебного разбирательства, когда уже все ждали развязку, неожиданно заявила о самоотводе судья Мария Стратий. Решение было продиктовано ходатайством стороны защиты. Адвокаты считали, что Стратий предвзято относится к Виноградову. Судебный процесс пришлось начать заново. Дело Виноградова передали судье Оксане Кошак. Ни у кого из сторон на этот раз отводов не было. Она и довела уголовное дело до его логического окончания — приговора. Рассмотрение заняло еще год. В стадии прений гособвинение просило назначить Виноградову наказание в виде шести лет колонии общего режима. Однако приговор оказался куда мягче. В мае 2023 года суд не счел градоначальника виновным. С него сняли все обвинения и признали за ним право на реабилитацию. Виноградов, с которого сняли все обвинения, решил воспользоваться своим правом на реабилитацию. В качестве компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, он подал иск к Минфину РФ на 10 млн рублей. Сейчас Центральный райсуд Челябинска рассматривает данный иск. Однако Виноградов пока не пришел ни на одно заседание, так как находится в СИЗО по другому уголовному делу. В середине декабря 2023 года сотрудник полиции задержали Виноградова. Его обвинили в получении взятки в виде беговой дорожки от местного бизнесмена, основателя сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова. За это, по версии следствия, мэр помог однофамильцу получить разрешение о вводе здания одного из магазинов сети в эксплуатацию Бизнесмен также был задержан. Вскоре силовики вышли и на посредника. Им оказался другой коммерсант из Троицка, Борис Спиридонов, ранее судимый за участие в покушении на убийство директора одного из коммунальных предприятий Троицка Евгения Пана. В отличие от Виноградовых, Спиридонов сразу же стал сотрудничать со следствием. Это стало основанием, по которому его не заключили в СИЗО. В рамках сотрудничества он рассказал силовикам все, что знал о Виноградовых. Сотрудничая со следствием, Спиридонов остался на свободе. Однако силовые структуры все равно за ним приглядывают. Только благодаря этому им удалось спасти коммерсанту жизнь. Уехав из Троицка в Челябинск, Спиридонов перестал выходить на связь. После поползли слухи о его убийстве. Якобы киллеры атаковали автомобиль коммерсанта на трассе, покушение состоялось. Вскоре выяснилось, что слухи были распущены специально, чтобы выйти на заказчика, а Спиридонов остался цел и невредим. Заказчиком же оказалась сотрудница риэлторского агентства «Этажи» Полина Иосифова. По слухам, она была знакома с Виноградовым-коммерсантом. На избрании меры пресечения она заявила, что готова к сотрудничеству со следствием. Теперь следователи, расследующие дело Виноградовых, проверяют их на причастность к организации покушения. Седьмой кассационный суд 19 марта 2024 года отменил решение суда апелляционной инстанции (Челябинского областного суда) о вступлении в силу оправдательного приговора Виноградову по делу о превышении должностных полномочий. Дело будет рассмотрено заново в ином составе суда. Возможно, что его и вовсе вернут в суд первой инстанции и решение суда может поменяться.