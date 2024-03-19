Что известно об уголовных делах в отношении мэра Троицка Виноградова

Мэр Троицка Виноградов снова попал под следствие
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Мера пресечения Александру Виноградову в суде центрального района. Челябинск , клетка, виноградов александр, судтюрьма
Александр Виноградов в настоящее время находится в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова

Мэр Троицка Александр Виноградов с весны 2021 года находится под пристальным вниманием силовиков. По обвинению в превышении должностных полномочий суд признал его невиновным. Но, избавившись от одной «уголовки», градоначальник попал под другую — его обвинили в получении взяток, а сейчас проверяют еще и на причастность к организации покушения. Все, что известно об уголовных делах в отношении мэра Троицка, — в материале URA.RU.

Первое задержание

Впервые сотрудники правоохранительных органов пришли за Виноградовым в марте 2021 года. Точнее, он сам пришел к ним по повестке для дачи показаний. На него указал занимавший тогда должность вице-мэра Вадим Герман, обвиняемый в превышении должностных полномочий, который впоследствии отделался 50-тысячным штрафом. Хоть Виноградов и не чувствовал за собой вины, но на допрос явился с адвокатом.

На допросе следователь предъявил Виноградову обвинения по статье о превышении должностных полномочий и отправил его в суд для избрания меры пресечения. Градоначальника арестовали. А исполняющим его обязанности назначили Елену Василяускене. Однако уже через пару недель Виноградова отправили под домашний арест, и вскоре он вернулся к работе.

Версия следствия о преступлении

По версии следствия, Виноградов, занимая должность главы Троицка, в 2019 году инициировал передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта. Спустя полтора месяца расследование было завершено, материалы из Следственного комитета отправили в прокуратуру, а затем в суд. Судебный процесс стартовал в мае 2021 года.

Первый судебный процесс Виноградова

Судебный процесс начался с отстранения Виноградова от работы на время суда. Градоначальник, так и не признавший своей вины, возражал, но был вынужден смириться с решением. Его место в качестве и. о. занял Кирилл Рогель.

Спустя почти год судебного разбирательства, когда уже все ждали развязку, неожиданно заявила о самоотводе судья Мария Стратий. Решение было продиктовано ходатайством стороны защиты. Адвокаты считали, что Стратий предвзято относится к Виноградову. Судебный процесс пришлось начать заново.

Дело Виноградова передали судье Оксане Кошак. Ни у кого из сторон на этот раз отводов не было. Она и довела уголовное дело до его логического окончания — приговора. Рассмотрение заняло еще год.

Приговор Виноградову

Новость по теме
С попавшего под уголовное дело мэра Троицка сняли все обвинения

В стадии прений гособвинение просило назначить Виноградову наказание в виде шести лет колонии общего режима. Однако приговор оказался куда мягче. В мае 2023 года суд не счел градоначальника виновным. С него сняли все обвинения и признали за ним право на реабилитацию.

Жизнь после приговора

Виноградов, с которого сняли все обвинения, решил воспользоваться своим правом на реабилитацию. В качестве компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, он подал иск к Минфину РФ на 10 млн рублей. Сейчас Центральный райсуд Челябинска рассматривает данный иск. Однако Виноградов пока не пришел ни на одно заседание, так как находится в СИЗО по другому уголовному делу.

Вторая «уголовка» Виноградова

В середине декабря 2023 года сотрудник полиции задержали Виноградова. Его обвинили в получении взятки в виде беговой дорожки от местного бизнесмена, основателя сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова. За это, по версии следствия, мэр помог однофамильцу получить разрешение о вводе здания одного из магазинов сети в эксплуатацию

Бизнесмен также был задержан. Вскоре силовики вышли и на посредника. Им оказался другой коммерсант из Троицка, Борис Спиридонов, ранее судимый за участие в покушении на убийство директора одного из коммунальных предприятий Троицка Евгения Пана.

В отличие от Виноградовых, Спиридонов сразу же стал сотрудничать со следствием. Это стало основанием, по которому его не заключили в СИЗО. В рамках сотрудничества он рассказал силовикам все, что знал о Виноградовых.

Покушение на ключевого свидетеля в деле Виноградова

Сотрудничая со следствием, Спиридонов остался на свободе. Однако силовые структуры все равно за ним приглядывают. Только благодаря этому им удалось спасти коммерсанту жизнь.

Уехав из Троицка в Челябинск, Спиридонов перестал выходить на связь. После поползли слухи о его убийстве. Якобы киллеры атаковали автомобиль коммерсанта на трассе, покушение состоялось. Вскоре выяснилось, что слухи были распущены специально, чтобы выйти на заказчика, а Спиридонов остался цел и невредим.

Заказчиком же оказалась сотрудница риэлторского агентства «Этажи» Полина Иосифова. По слухам, она была знакома с Виноградовым-коммерсантом. На избрании меры пресечения она заявила, что готова к сотрудничеству со следствием. Теперь следователи, расследующие дело Виноградовых, проверяют их на причастность к организации покушения.

Решение суда по первому уголовному делу могут пересмотреть

Новость по теме
Мэр Троицка Виноградов не смог отстоять оправдательный приговор. Фото, видео

Седьмой кассационный суд 19 марта 2024 года отменил решение суда апелляционной инстанции (Челябинского областного суда) о вступлении в силу оправдательного приговора Виноградову по делу о превышении должностных полномочий. Дело будет рассмотрено заново в ином составе суда. Возможно, что его и вовсе вернут в суд первой инстанции и решение суда может поменяться.

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Мэр Троицка Александр Виноградов с весны 2021 года находится под пристальным вниманием силовиков. По обвинению в превышении должностных полномочий суд признал его невиновным. Но, избавившись от одной «уголовки», градоначальник попал под другую — его обвинили в получении взяток, а сейчас проверяют еще и на причастность к организации покушения. Все, что известно об уголовных делах в отношении мэра Троицка, — в материале URA.RU. Впервые сотрудники правоохранительных органов пришли за Виноградовым в марте 2021 года. Точнее, он сам пришел к ним по повестке для дачи показаний. На него указал занимавший тогда должность вице-мэра Вадим Герман, обвиняемый в превышении должностных полномочий, который впоследствии отделался 50-тысячным штрафом. Хоть Виноградов и не чувствовал за собой вины, но на допрос явился с адвокатом. На допросе следователь предъявил Виноградову обвинения по статье о превышении должностных полномочий и отправил его в суд для избрания меры пресечения. Градоначальника арестовали. А исполняющим его обязанности назначили Елену Василяускене. Однако уже через пару недель Виноградова отправили под домашний арест, и вскоре он вернулся к работе. По версии следствия, Виноградов, занимая должность главы Троицка, в 2019 году инициировал передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта. Спустя полтора месяца расследование было завершено, материалы из Следственного комитета отправили в прокуратуру, а затем в суд. Судебный процесс стартовал в мае 2021 года. Судебный процесс начался с отстранения Виноградова от работы на время суда. Градоначальник, так и не признавший своей вины, возражал, но был вынужден смириться с решением. Его место в качестве и. о. занял Кирилл Рогель. Спустя почти год судебного разбирательства, когда уже все ждали развязку, неожиданно заявила о самоотводе судья Мария Стратий. Решение было продиктовано ходатайством стороны защиты. Адвокаты считали, что Стратий предвзято относится к Виноградову. Судебный процесс пришлось начать заново. Дело Виноградова передали судье Оксане Кошак. Ни у кого из сторон на этот раз отводов не было. Она и довела уголовное дело до его логического окончания — приговора. Рассмотрение заняло еще год. В стадии прений гособвинение просило назначить Виноградову наказание в виде шести лет колонии общего режима. Однако приговор оказался куда мягче. В мае 2023 года суд не счел градоначальника виновным. С него сняли все обвинения и признали за ним право на реабилитацию. Виноградов, с которого сняли все обвинения, решил воспользоваться своим правом на реабилитацию. В качестве компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, он подал иск к Минфину РФ на 10 млн рублей. Сейчас Центральный райсуд Челябинска рассматривает данный иск. Однако Виноградов пока не пришел ни на одно заседание, так как находится в СИЗО по другому уголовному делу. В середине декабря 2023 года сотрудник полиции задержали Виноградова. Его обвинили в получении взятки в виде беговой дорожки от местного бизнесмена, основателя сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова. За это, по версии следствия, мэр помог однофамильцу получить разрешение о вводе здания одного из магазинов сети в эксплуатацию Бизнесмен также был задержан. Вскоре силовики вышли и на посредника. Им оказался другой коммерсант из Троицка, Борис Спиридонов, ранее судимый за участие в покушении на убийство директора одного из коммунальных предприятий Троицка Евгения Пана. В отличие от Виноградовых, Спиридонов сразу же стал сотрудничать со следствием. Это стало основанием, по которому его не заключили в СИЗО. В рамках сотрудничества он рассказал силовикам все, что знал о Виноградовых. Сотрудничая со следствием, Спиридонов остался на свободе. Однако силовые структуры все равно за ним приглядывают. Только благодаря этому им удалось спасти коммерсанту жизнь. Уехав из Троицка в Челябинск, Спиридонов перестал выходить на связь. После поползли слухи о его убийстве. Якобы киллеры атаковали автомобиль коммерсанта на трассе, покушение состоялось. Вскоре выяснилось, что слухи были распущены специально, чтобы выйти на заказчика, а Спиридонов остался цел и невредим. Заказчиком же оказалась сотрудница риэлторского агентства «Этажи» Полина Иосифова. По слухам, она была знакома с Виноградовым-коммерсантом. На избрании меры пресечения она заявила, что готова к сотрудничеству со следствием. Теперь следователи, расследующие дело Виноградовых, проверяют их на причастность к организации покушения. Седьмой кассационный суд 19 марта 2024 года отменил решение суда апелляционной инстанции (Челябинского областного суда) о вступлении в силу оправдательного приговора Виноградову по делу о превышении должностных полномочий. Дело будет рассмотрено заново в ином составе суда. Возможно, что его и вовсе вернут в суд первой инстанции и решение суда может поменяться.
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