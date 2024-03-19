19 марта 2024

Маргиналы из ЯНАО три дня убивали знакомых. Видео

Трое жителей Надыма до смерти замучили знакомых
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
На Ямале преступники закололи знакомых, после трех дней издевательств над ними Фото:

Жители Надыма (ЯНАО) в течении трех дней избивали двух неприятелей, а после закололи их ножом. В совершенном сознался один из преступников, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«В Надыме 31 января 2023 года двое мужчин, распивая алкоголь, пригласили в квартиру двух знакомых, к которым испытывали неприязненные отношения. Находясь в помещении, они применили к прибывшим гостям насилие. От одного из потерпевших они потребовали передать им наличные в сумме 20 тысяч рублей. На следующий день в квартиру пришел третий обвиняемый. В течение почти трех суток обвиняемые продолжали наносить им удары металлической трубой, ногами и кулаками. Вновь прибывший, подыскав нож, стал наносить мужчинам колотые раны. Потерпевшие скончались на месте», — говорится в сообщении следственного ведомства.

Один из преступников 3 февраля сообщил о жестоком убийстве в правоохранительные органы. На данный момент на обвиняемых заведено уголовное дело. Кроме того, стало известно, что мужчины неоднократно обкрадывали знакомых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Надыма (ЯНАО) в течении трех дней избивали двух неприятелей, а после закололи их ножом. В совершенном сознался один из преступников, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Надыме 31 января 2023 года двое мужчин, распивая алкоголь, пригласили в квартиру двух знакомых, к которым испытывали неприязненные отношения. Находясь в помещении, они применили к прибывшим гостям насилие. От одного из потерпевших они потребовали передать им наличные в сумме 20 тысяч рублей. На следующий день в квартиру пришел третий обвиняемый. В течение почти трех суток обвиняемые продолжали наносить им удары металлической трубой, ногами и кулаками. Вновь прибывший, подыскав нож, стал наносить мужчинам колотые раны. Потерпевшие скончались на месте», — говорится в сообщении следственного ведомства. Один из преступников 3 февраля сообщил о жестоком убийстве в правоохранительные органы. На данный момент на обвиняемых заведено уголовное дело. Кроме того, стало известно, что мужчины неоднократно обкрадывали знакомых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...