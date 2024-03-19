Жители Надыма (ЯНАО) в течении трех дней избивали двух неприятелей, а после закололи их ножом. В совершенном сознался один из преступников, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«В Надыме 31 января 2023 года двое мужчин, распивая алкоголь, пригласили в квартиру двух знакомых, к которым испытывали неприязненные отношения. Находясь в помещении, они применили к прибывшим гостям насилие. От одного из потерпевших они потребовали передать им наличные в сумме 20 тысяч рублей. На следующий день в квартиру пришел третий обвиняемый. В течение почти трех суток обвиняемые продолжали наносить им удары металлической трубой, ногами и кулаками. Вновь прибывший, подыскав нож, стал наносить мужчинам колотые раны. Потерпевшие скончались на месте», — говорится в сообщении следственного ведомства.
Один из преступников 3 февраля сообщил о жестоком убийстве в правоохранительные органы. На данный момент на обвиняемых заведено уголовное дело. Кроме того, стало известно, что мужчины неоднократно обкрадывали знакомых.
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