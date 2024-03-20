Миасский завод обеспечил онкобольным Кургана лечение в чистых помещениях. Фото

20 марта 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Миасцы завершили монтаж чистых помещений в Кургане Фото: Илья Московец © URA.RU Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО, Челябинская область) обеспечил пациентам Курганского областного онкодиспансера лечение в чистых помещениях. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, чистые помещения смонтированы на площади в 1,4 тысячи квадратных метров. «МЗМО принял участие в строительстве и оснащении нового хирургического корпуса Курганского областного онкодиспансера. Инженеры предприятия разработали проектную документацию, изготовили оборудование и смонтировали чистые помещения», — рассказали в минпроме. В состав комплексов вошли автономные приточно-вытяжные системы с диспетчеризацией. Оборудование ограждает конструкции и медицинские консоли. Объект построен в 2023—2024 годах. Диспансер стал одиннадцатым онкоцентром, открытым за последние годы. В строительство хирургического корпуса вложено 1,1 млрд рублей федеральных средств. В первый день работы учреждения здесь побывали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор региона Вадим Шумков. Миасский завод поставляет оборудование в разные регионы страны и за рубеж. Год назад предприятие модернизировало фильтры для защиты от патогенных вирусов помещения одного из ведущих в стране вирусологических и биотехнологических центров. Монтаж чистых блоков был проведен в областной больнице города Караганды (Казахстан). В ноябре 2023 года специалисты приступили к монтажу система очистки воздуха в городской больницы Харцызска (ДНР). Оборудование смонтировали на площади в 1,4 тысячи кв метра пресс-служба минпрома Челябинской области Миасская техника оградит от загрязнений конструкции и медицинские консоли пресс-служба минпрома Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО, Челябинская область) обеспечил пациентам Курганского областного онкодиспансера лечение в чистых помещениях. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, чистые помещения смонтированы на площади в 1,4 тысячи квадратных метров. «МЗМО принял участие в строительстве и оснащении нового хирургического корпуса Курганского областного онкодиспансера. Инженеры предприятия разработали проектную документацию, изготовили оборудование и смонтировали чистые помещения», — рассказали в минпроме. В состав комплексов вошли автономные приточно-вытяжные системы с диспетчеризацией. Оборудование ограждает конструкции и медицинские консоли. Объект построен в 2023—2024 годах. Диспансер стал одиннадцатым онкоцентром, открытым за последние годы. В строительство хирургического корпуса вложено 1,1 млрд рублей федеральных средств. В первый день работы учреждения здесь побывали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор региона Вадим Шумков. Миасский завод поставляет оборудование в разные регионы страны и за рубеж. Год назад предприятие модернизировало фильтры для защиты от патогенных вирусов помещения одного из ведущих в стране вирусологических и биотехнологических центров. Монтаж чистых блоков был проведен в областной больнице города Караганды (Казахстан). В ноябре 2023 года специалисты приступили к монтажу система очистки воздуха в городской больницы Харцызска (ДНР).