В ЯНАО совершил аварийную посадку Ми-8

Рейс вертолета Ми-8 по маршруту Бованенково — Мыс Каменный (ЯНАО) экстренно сел в 50 километрах от Ямбурга. Об этом сообщили в межрегиональном управлении на транспорте СК России.
«По предварительной информации, около 11 часов 18 минут 20 марта 2024 года вертолет Ми-8, выполнявший коммерческий рейс по маршруту „Бованенково-Мыс Каменный“, произвел вынужденную посадку. [Посадка совершена] на площадку, расположенную на удалении около 50 км от аэропорта Ямбург», — рассказали в telegram-канале Центрального МСУТ СК России.
Посадка прошла успешно, пострадавших нет. К месту направлен запасной вертолет. Следователи СК проводят комплекс проверочных мероприятий.
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