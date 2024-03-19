19 марта 2024

В ЯНАО совершил аварийную посадку Ми-8

Вертолет Ми-8 по маршруту Бованенково — Мыс Каменный экстренно сел около Ямбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, зима, ми-8, ми8, ми 8
На место посадки направили запасной вертолет (архивное фото) Фото:

Рейс вертолета Ми-8 по маршруту Бованенково — Мыс Каменный (ЯНАО) экстренно сел в 50 километрах от Ямбурга. Об этом сообщили в межрегиональном управлении на транспорте СК России.

«По предварительной информации, около 11 часов 18 минут 20 марта 2024 года вертолет Ми-8, выполнявший коммерческий рейс по маршруту „Бованенково-Мыс Каменный“, произвел вынужденную посадку. [Посадка совершена] на площадку, расположенную на удалении около 50 км от аэропорта Ямбург», — рассказали в telegram-канале Центрального МСУТ СК России.

Посадка прошла успешно, пострадавших нет. К месту направлен запасной вертолет. Следователи СК проводят комплекс проверочных мероприятий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рейс вертолета Ми-8 по маршруту Бованенково — Мыс Каменный (ЯНАО) экстренно сел в 50 километрах от Ямбурга. Об этом сообщили в межрегиональном управлении на транспорте СК России. «По предварительной информации, около 11 часов 18 минут 20 марта 2024 года вертолет Ми-8, выполнявший коммерческий рейс по маршруту „Бованенково-Мыс Каменный“, произвел вынужденную посадку. [Посадка совершена] на площадку, расположенную на удалении около 50 км от аэропорта Ямбург», — рассказали в telegram-канале Центрального МСУТ СК России. Посадка прошла успешно, пострадавших нет. К месту направлен запасной вертолет. Следователи СК проводят комплекс проверочных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...