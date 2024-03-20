В Тюмени участника СВО отправили в колонию строгого режима

В Тюмени участника СВО отправили в колонию за покушение на сбыт наркотиков

20 марта 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Бывший участник СВО решил связаться с криминалом из-за того, что не имел постоянного дохода Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени во время попытки сбыта наркотиков поймали участника СВО, после чего мужчина, имеющий награды, полученные в ходе спецоперации, был осужден на 5,5 лет. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU. «Подсудимый — бывший участник СВО, не имея постоянного легального источника дохода и средств к существованию, вступил в преступную группу. Он стал курьером-закладчиком. Как признался мужчина, он приехал в Тюмень и подружился с парнем, который предложил ему заниматься незаконной деятельностью и дал контакты „главного“. Однако подсудимый не успел заработать ни рубля: он получил вещества, расфасовал их, но закладки сделать не сумел, так как был задержан», — следует из материалов суда. Среди смягчающих обстоятельств, которые суд принял во внимание при вынесении приговора, было то, что мужчина имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также участвовал в специальной военной операции и получил за это награды. По итогу бывшего военного приговорили 5,5 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени во время попытки сбыта наркотиков поймали участника СВО, после чего мужчина, имеющий награды, полученные в ходе спецоперации, был осужден на 5,5 лет. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU. «Подсудимый — бывший участник СВО, не имея постоянного легального источника дохода и средств к существованию, вступил в преступную группу. Он стал курьером-закладчиком. Как признался мужчина, он приехал в Тюмень и подружился с парнем, который предложил ему заниматься незаконной деятельностью и дал контакты „главного“. Однако подсудимый не успел заработать ни рубля: он получил вещества, расфасовал их, но закладки сделать не сумел, так как был задержан», — следует из материалов суда. Среди смягчающих обстоятельств, которые суд принял во внимание при вынесении приговора, было то, что мужчина имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также участвовал в специальной военной операции и получил за это награды. По итогу бывшего военного приговорили 5,5 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.