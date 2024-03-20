В Тюмени участника СВО отправили в колонию строгого режима

В Тюмени участника СВО отправили в колонию за покушение на сбыт наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ветеран спецназа ГРУ Андрей Крылов. Екатеринбург, военная форма, руки
Бывший участник СВО решил связаться с криминалом из-за того, что не имел постоянного дохода Фото:

В Тюмени во время попытки сбыта наркотиков поймали участника СВО, после чего мужчина, имеющий награды, полученные в ходе спецоперации, был осужден на 5,5 лет. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU.

«Подсудимый — бывший участник СВО, не имея постоянного легального источника дохода и средств к существованию, вступил в преступную группу. Он стал курьером-закладчиком. Как признался мужчина, он приехал в Тюмень и подружился с парнем, который предложил ему заниматься незаконной деятельностью и дал контакты „главного“. Однако подсудимый не успел заработать ни рубля: он получил вещества, расфасовал их, но закладки сделать не сумел, так как был задержан», — следует из материалов суда.

Среди смягчающих обстоятельств, которые суд принял во внимание при вынесении приговора, было то, что мужчина имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также участвовал в специальной военной операции и получил за это награды. По итогу бывшего военного приговорили 5,5 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени во время попытки сбыта наркотиков поймали участника СВО, после чего мужчина, имеющий награды, полученные в ходе спецоперации, был осужден на 5,5 лет. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU. «Подсудимый — бывший участник СВО, не имея постоянного легального источника дохода и средств к существованию, вступил в преступную группу. Он стал курьером-закладчиком. Как признался мужчина, он приехал в Тюмень и подружился с парнем, который предложил ему заниматься незаконной деятельностью и дал контакты „главного“. Однако подсудимый не успел заработать ни рубля: он получил вещества, расфасовал их, но закладки сделать не сумел, так как был задержан», — следует из материалов суда. Среди смягчающих обстоятельств, которые суд принял во внимание при вынесении приговора, было то, что мужчина имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также участвовал в специальной военной операции и получил за это награды. По итогу бывшего военного приговорили 5,5 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...