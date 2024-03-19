Рабочие требуют зарплат от московской фирмы через суд Нового Уренгоя

Суд Нового Уренгоя рассматривает четырнадцать исков, поданных рабочими АО «Механизация» в отношении предприятия. Их жалобы на невыплаченную зарплату поддерживает городская прокуратура, следует из картотеки судебных дел.
«В суде Нового Уренгоя 20 марта рассматривается 14 гражданских дел от работников АО „Механизация“. Иски касаются оплаты труда и компенсации за задержку их выплаты. Индивидуальные заявления поддерживает прокуратура», — следует из информации, опубликованной на сайте суда.
За комментарием корреспондент агентства обратился в пресс-службу окружной прокуратуры. На момент публикации новости ответ не получен.
Компания зарегистрирована в Москве, в Новом Уренгое работает подразделение фирмы. Это не первый случай, когда на предприятии задерживается выплата заработной платы. В 2020 году прокуратура несколько раз возбуждала дела в отношении фирмы.
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