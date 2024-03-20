Губернатор Шумков распорядился о введении особых льгот для семей с детьми

21 марта 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Дополнительную поддержку в Курганской области получат многодетные семьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области выделят деньги на новые льготы для многодетных семей. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. «Подписал постановления о поддержке многодетных семей. Вводим льготы для таких семей по нескольким значимым направлениям. Это очередное мероприятие социальной поддержки, связанное с дополнительными значительными расходами регионального бюджета», — написал Шумков. Согласно новому постановлению, детей из многодетных семей обеспечат бесплатным проездом к месту обучения и обратно, а также питанием в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Также власти частично компенсируют таким семьям затраты на услуги ЖКХ и помогут приобрести школьную одежду и обувь к новому учебному году. Шумков поручил сотрудникам правительства объяснить, как оформить эти льготы. Согласно федеральному законодательству на подобные льготы могут рассчитывать семьи, где есть не менее трех несовершеннолетних детей. Исключение составляют дети, которые продолжили обучение в вузе. Курганские власти решили разработать дополнительные меры поддержки многодетных семей в поддержку инициатив президента РФ Владимира Путина. Шумков рассказывал, что в регионе около 14 000 многодетных семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Курганской области выделят деньги на новые льготы для многодетных семей. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. «Подписал постановления о поддержке многодетных семей. Вводим льготы для таких семей по нескольким значимым направлениям. Это очередное мероприятие социальной поддержки, связанное с дополнительными значительными расходами регионального бюджета», — написал Шумков. Согласно новому постановлению, детей из многодетных семей обеспечат бесплатным проездом к месту обучения и обратно, а также питанием в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Также власти частично компенсируют таким семьям затраты на услуги ЖКХ и помогут приобрести школьную одежду и обувь к новому учебному году. Шумков поручил сотрудникам правительства объяснить, как оформить эти льготы. Согласно федеральному законодательству на подобные льготы могут рассчитывать семьи, где есть не менее трех несовершеннолетних детей. Исключение составляют дети, которые продолжили обучение в вузе. Курганские власти решили разработать дополнительные меры поддержки многодетных семей в поддержку инициатив президента РФ Владимира Путина. Шумков рассказывал, что в регионе около 14 000 многодетных семей.