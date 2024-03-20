На «Курганмашзаводе» набирают учеников для испытаний бронемашин БМП-3

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» набирают на работу учеников водителей-испытателей бронемашин БМП-3. Об этом сообщается на интерактивный портал службы занятости населения Курганской области.
«АО „Курганмашзавод“. Вакансия: ученик водителя-испытателя боевых и специальных машин. Заработная плата: от 22 129 до 29 000 рублей», — говорится в информации о работе.
Кандидатам необходимо иметь среднее профессиональное образование. Желательно иметь специальность по машиностроительным технологиям и оборудованию, а также пройденную службу в армии. Работнику необходимо будет заниматься проверять соответствие автотранспортных средств и их компонентов требованиям техрегламентов.
Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» массово набирают учеников слесарей, токарей и операторов станков с ЧПУ. Всего открыто более 200 вакантных мест.
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