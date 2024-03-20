20 марта 2024

На «Курганмашзаводе» набирают учеников для испытаний бронемашин БМП-3

© Служба новостей «URA.RU»
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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
Ученикам обещают зарплату до 29 тысяч рублей Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» набирают на работу учеников водителей-испытателей бронемашин БМП-3. Об этом сообщается на интерактивный портал службы занятости населения Курганской области.

«АО „Курганмашзавод“. Вакансия: ученик водителя-испытателя боевых и специальных машин. Заработная плата: от 22 129 до 29 000 рублей», — говорится в информации о работе.

Кандидатам необходимо иметь среднее профессиональное образование. Желательно иметь специальность по машиностроительным технологиям и оборудованию, а также пройденную службу в армии. Работнику необходимо будет заниматься проверять соответствие автотранспортных средств и их компонентов требованиям техрегламентов.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» массово набирают учеников слесарей, токарей и операторов станков с ЧПУ. Всего открыто более 200 вакантных мест.

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На оборонном предприятии «Курганмашзавод» набирают на работу учеников водителей-испытателей бронемашин БМП-3. Об этом сообщается на интерактивный портал службы занятости населения Курганской области. «АО „Курганмашзавод“. Вакансия: ученик водителя-испытателя боевых и специальных машин. Заработная плата: от 22 129 до 29 000 рублей», — говорится в информации о работе. Кандидатам необходимо иметь среднее профессиональное образование. Желательно иметь специальность по машиностроительным технологиям и оборудованию, а также пройденную службу в армии. Работнику необходимо будет заниматься проверять соответствие автотранспортных средств и их компонентов требованиям техрегламентов. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» массово набирают учеников слесарей, токарей и операторов станков с ЧПУ. Всего открыто более 200 вакантных мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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