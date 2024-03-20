На «Курганмашзаводе» набирают учеников для испытаний бронемашин БМП-3

21 марта 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Ученикам обещают зарплату до 29 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» На оборонном предприятии «Курганмашзавод» набирают на работу учеников водителей-испытателей бронемашин БМП-3. Об этом сообщается на интерактивный портал службы занятости населения Курганской области. «АО „Курганмашзавод“. Вакансия: ученик водителя-испытателя боевых и специальных машин. Заработная плата: от 22 129 до 29 000 рублей», — говорится в информации о работе. Кандидатам необходимо иметь среднее профессиональное образование. Желательно иметь специальность по машиностроительным технологиям и оборудованию, а также пройденную службу в армии. Работнику необходимо будет заниматься проверять соответствие автотранспортных средств и их компонентов требованиям техрегламентов. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» массово набирают учеников слесарей, токарей и операторов станков с ЧПУ. Всего открыто более 200 вакантных мест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» набирают на работу учеников водителей-испытателей бронемашин БМП-3. Об этом сообщается на интерактивный портал службы занятости населения Курганской области. «АО „Курганмашзавод“. Вакансия: ученик водителя-испытателя боевых и специальных машин. Заработная плата: от 22 129 до 29 000 рублей», — говорится в информации о работе. Кандидатам необходимо иметь среднее профессиональное образование. Желательно иметь специальность по машиностроительным технологиям и оборудованию, а также пройденную службу в армии. Работнику необходимо будет заниматься проверять соответствие автотранспортных средств и их компонентов требованиям техрегламентов. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» массово набирают учеников слесарей, токарей и операторов станков с ЧПУ. Всего открыто более 200 вакантных мест.