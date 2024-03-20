В депздраве ЯНАО рассказали, когда появится нужная детям вакцина

На Ямале во втором квартале 2024 года появится вакцина от паротита
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Ямала смогут привиться от «свинки» во втором квартале 2024 года Фото:

В больницах Ямало-Ненецкого автономного округа во втором квартале 2024 года ожидается поставка вакцины от паротита, которую ставят детям в 12 месяцев и 6 лет. Заболевание опасно развитием менингита. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«Поставки регулируются федеральным министерством, точной даты пока нет. В медицинских организациях достаточное количество комбинированной вакцины против паротита, кори и краснухи. Вакцина от паротита ожидается во втором квартале этого года. Вакцинация проводится двукратно в возрасте 12 месяцев и 6 лет», — рассказали специалисты агентству.

Жители Нового Уренгоя обеспокоены отсутствием в городских поликлиниках отдельной вакцины против паротита. Это заболевание более известно как «свинка». «Уже 4 месяц в городе нет вакцины от паротита. На участке не дают ответ, когда будет. Платно в городе ее тоже нет», — написала Валерия Акишкина в telegram-канале «Воронов Chat». «Тоже интересует этот вопрос. Каждый день звоню, и никто не знает когда будет», — поделилась Зухра.

Ранее URA.RU писало о появлении детской комбинированной вакцины в ЯНАО. Дозы «Вактривира», которые действуют против кори, паротита и краснухи получил окружной СПИД-Центр.

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В больницах Ямало-Ненецкого автономного округа во втором квартале 2024 года ожидается поставка вакцины от паротита, которую ставят детям в 12 месяцев и 6 лет. Заболевание опасно развитием менингита. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Поставки регулируются федеральным министерством, точной даты пока нет. В медицинских организациях достаточное количество комбинированной вакцины против паротита, кори и краснухи. Вакцина от паротита ожидается во втором квартале этого года. Вакцинация проводится двукратно в возрасте 12 месяцев и 6 лет», — рассказали специалисты агентству. Жители Нового Уренгоя обеспокоены отсутствием в городских поликлиниках отдельной вакцины против паротита. Это заболевание более известно как «свинка». «Уже 4 месяц в городе нет вакцины от паротита. На участке не дают ответ, когда будет. Платно в городе ее тоже нет», — написала Валерия Акишкина в telegram-канале «Воронов Chat». «Тоже интересует этот вопрос. Каждый день звоню, и никто не знает когда будет», — поделилась Зухра. Ранее URA.RU писало о появлении детской комбинированной вакцины в ЯНАО. Дозы «Вактривира», которые действуют против кори, паротита и краснухи получил окружной СПИД-Центр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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