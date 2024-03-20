Курганцы устроили сход против свалки с трупами животных

В Белозерском округе прошел сельский сход против свалок с биоотходами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Рычково Белозерского округа (Курганская область) жители провели сход против свалки биоотходов. Об этом URA.RU рассказал эксперт в сфере ЖКХ, правозащитник, депутат Курганской гордумы Иван Камшилов.

«Меня пригласили на сельский сход в Рычково, где жители задавали вопросы представителям местных властей о свалках с трупами животных в Белозерском округе, в том числе, возле деревни Редькино. Ответы чиновников сельчан не устроили, поскольку они, фактически, самоустранились от решения экологической проблемы. Населенные пункты находятся рядом с Курганом», — рассказал агентству Камшилов.

Камшилов отметил, что предлагал на сходе главе округа Наталье Богдановой обратиться к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, который смог бы посодействовать решению вопроса по свалкам биоотходов. Он добавил, что жители возмущены и опасаются заражения местности продуктами разложения трупов животных.

На сходе выступали владельцы личных подсобных хозяйств, которые говорили, что домашний скот скоро будет пастись на полях рядом со свалками. Люди переживают, что животные могут заразиться и начнется падеж скота, подчеркнул Камшилов.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Белозерского округа по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее курганцы из села Боровлянка провели сход, чтобы обсудить свалки трупов животных, которые власти Белозерского округа не могут ликвидировать с прошлого года. Представитель администрации при этом заявил, что свалки убирают, но сделать это быстрее не получается из-за бюрократии.

На общем сборе жителей прозвучало, что информация о свалке биоотходов известна правоохранительным органам, но, отмечают курганцы, ситуация никак не поменялась. Вначале свалка появилась в районе села Тебенякское. Затем трупы животных были обнаружены рядом с селами Боровлянское и Редькино. Там курганцы и тюменцы обычно собирают белые грибы.

Также власти отчитывались о ликвидации незаконной свалки трупов скота около деревни Тебенякское. Материалы биоотходов отправляли на лабораторные исследования. Эксперты не нашли никаких возбудителей опасных болезней. За ликвидацией следили представители управления Следственного комитета по Курганской области, региональной прокуратуры, службы судебных приставов и чиновники.