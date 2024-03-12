Скандальная свалка трупов животных перешла в излюбленные грибные места курганцев

12 марта 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Курганская свалка с трупами животных переехала в другие села Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белозерском округе Курганской области на границе с Тюменской областью образовались две новые свалки биологических отходов. Если раньше скопление трупов животных было в селе Тебенякское, то сейчас оно появилось в селах Боровлянка и Редькино. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители. «Про свалки с трупами. Одна у Тебенякское, потом они увезли на 58 грань (рядом с Боровлянкой). Часть потом увезли на Казачье подворье (Редькино), потом оттуда к Белозерской газовой заправке. Свалку растащили по всему району. Есть вероятность, что могли навалить между Боровлянкой и Стеклозаводом, где две области (Курганская и Тюменская) грибы белые берут», — рассказали URA.RU местные жители. Жители уверены, что свалки начали образовываться в октябре 2023 года. Руководитель компании «Экоцентр» (которая свозит трупы) понес наказание за образовавшуюся свалку в виде штрафов 23 000 и 50 000 рублей. Однако отходы продолжали складировать. Курганцы пояснили URA.RU, что подобные скопления трупов животных создают опасную ситуацию для жителей Курганской области. Места, где находятся свалки, граничат с рекой Тобол. Вскоре прогнозируется половодье. Поэтому возрастает риск попадания биоотходов, которые могут быть небезопасны. Власти округа при этом заявляют, что свалки ликвидируются. Отходы будут вывезены. Ранее суд установил, что в селе Тебенякское компания «Экоцентр» осуществляла утилизацию биологических отходов с нарушением закона. Так, подъездные пути непосредственно к свалке не имеют твердого покрытия. Территория не огорожена, что препятствует проникновению посторонних, животных, а также разносу биоотходов за территорию. Также на участке не установлено оборудование для дезинфекции въезжающего/выезжающего транспорта. Ранее URA.RU писало, что в Белозерском округе Курганской области ликвидируют свалку, в которой были размещены трупы свиней, телят и головы крупного рогатого скота. Руководителю компании тогда назначили штраф в 23 тысячи рублей. После этого местный житель проник на незаконную свалку трупов и заявил, что они не вскрывались для взятия проб и исследований на наличие заболеваний. При этом, власти Курганской области утверждают, что меры по ликвидации свалки биологических отходов принимаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Белозерском округе Курганской области на границе с Тюменской областью образовались две новые свалки биологических отходов. Если раньше скопление трупов животных было в селе Тебенякское, то сейчас оно появилось в селах Боровлянка и Редькино. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители. «Про свалки с трупами. Одна у Тебенякское, потом они увезли на 58 грань (рядом с Боровлянкой). Часть потом увезли на Казачье подворье (Редькино), потом оттуда к Белозерской газовой заправке. Свалку растащили по всему району. Есть вероятность, что могли навалить между Боровлянкой и Стеклозаводом, где две области (Курганская и Тюменская) грибы белые берут», — рассказали URA.RU местные жители. Жители уверены, что свалки начали образовываться в октябре 2023 года. Руководитель компании «Экоцентр» (которая свозит трупы) понес наказание за образовавшуюся свалку в виде штрафов 23 000 и 50 000 рублей. Однако отходы продолжали складировать. Курганцы пояснили URA.RU, что подобные скопления трупов животных создают опасную ситуацию для жителей Курганской области. Места, где находятся свалки, граничат с рекой Тобол. Вскоре прогнозируется половодье. Поэтому возрастает риск попадания биоотходов, которые могут быть небезопасны. Власти округа при этом заявляют, что свалки ликвидируются. Отходы будут вывезены. Ранее суд установил, что в селе Тебенякское компания «Экоцентр» осуществляла утилизацию биологических отходов с нарушением закона. Так, подъездные пути непосредственно к свалке не имеют твердого покрытия. Территория не огорожена, что препятствует проникновению посторонних, животных, а также разносу биоотходов за территорию. Также на участке не установлено оборудование для дезинфекции въезжающего/выезжающего транспорта. Ранее URA.RU писало, что в Белозерском округе Курганской области ликвидируют свалку, в которой были размещены трупы свиней, телят и головы крупного рогатого скота. Руководителю компании тогда назначили штраф в 23 тысячи рублей. После этого местный житель проник на незаконную свалку трупов и заявил, что они не вскрывались для взятия проб и исследований на наличие заболеваний. При этом, власти Курганской области утверждают, что меры по ликвидации свалки биологических отходов принимаются.