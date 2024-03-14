Из Курганской области скандальную свалку трупов животных вывозят в Челябинск

Из Курганской области незаконную свалку трупов животных вывозят в Челябинск

14 марта 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Чиновники отчитались о ликвидации курганской свалки трупов скота Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Незаконную свалку биологических отходов в Белозерском округе Курганской области вывезли в Челябинскую область. Там трупы животных пройдут утилизацию. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента агропромышленного комплекса Курганской области. «Последняя партия биологических отходов, извлеченная из-под обломков разрушенного компанией „Экоцентр“ здания вывезена на предприятие ООО „Эккрид“ в Челябинской области для последующей утилизации. Собственник зданий должен вывезти обломки кирпичей и плит, которые предварительно продезинфицированы», — указано в посте канала. Власти отчитывались о ликвидации незаконной свалки трупов скота около деревни Тебенякское (Белозерский округ). Сообщается, что материалы биоотходов отправляли на лабораторные исследования. Эксперты не нашли никаких возбудителей опасных болезней. За ликвидацией следили представители управления Следственного комитета по Курганской области, региональной прокуратуры, службы судебных приставов и чиновники. При этом представители департамента АПК заявили, что информация о появлении свалки трупов животных около деревни Редькино не является достоверной. Чиновники также отчитались, что с мест предполагаемых захоронений был вывезен снег. «Снег, вывезенный с территории свалки с частью грунта, после обработки спецсредствами был вывезен и захоронен в специально отведенном для этого месте вблизи деревни Редькино. В соответствии с требованиями, несмотря на то, что возбудители опасных заболеваний на месте свалки не были выявлены, для полной очистки территории также проведена обработка почвы специальным раствором», — сообщает департамент АПК Курганской области. Ранее URA.RU писало, что скандальная свалка трупов животных переходила в излюбленные грибные места курганцев. Если раньше скопление было в селе Тебенякское, то позже оно появилось в селах Боровлянка и Редькино. Из-за этого жители Белозерского округа собрались на сход, чтобы обсудить возможные варианты решения проблемы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Незаконную свалку биологических отходов в Белозерском округе Курганской области вывезли в Челябинскую область. Там трупы животных пройдут утилизацию. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента агропромышленного комплекса Курганской области. «Последняя партия биологических отходов, извлеченная из-под обломков разрушенного компанией „Экоцентр“ здания вывезена на предприятие ООО „Эккрид“ в Челябинской области для последующей утилизации. Собственник зданий должен вывезти обломки кирпичей и плит, которые предварительно продезинфицированы», — указано в посте канала. Власти отчитывались о ликвидации незаконной свалки трупов скота около деревни Тебенякское (Белозерский округ). Сообщается, что материалы биоотходов отправляли на лабораторные исследования. Эксперты не нашли никаких возбудителей опасных болезней. За ликвидацией следили представители управления Следственного комитета по Курганской области, региональной прокуратуры, службы судебных приставов и чиновники. При этом представители департамента АПК заявили, что информация о появлении свалки трупов животных около деревни Редькино не является достоверной. Чиновники также отчитались, что с мест предполагаемых захоронений был вывезен снег. «Снег, вывезенный с территории свалки с частью грунта, после обработки спецсредствами был вывезен и захоронен в специально отведенном для этого месте вблизи деревни Редькино. В соответствии с требованиями, несмотря на то, что возбудители опасных заболеваний на месте свалки не были выявлены, для полной очистки территории также проведена обработка почвы специальным раствором», — сообщает департамент АПК Курганской области. Ранее URA.RU писало, что скандальная свалка трупов животных переходила в излюбленные грибные места курганцев. Если раньше скопление было в селе Тебенякское, то позже оно появилось в селах Боровлянка и Редькино. Из-за этого жители Белозерского округа собрались на сход, чтобы обсудить возможные варианты решения проблемы.