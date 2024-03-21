ЦИК объявил завершение выборов президента России

ЦИК: итоговая явка на выборах президента 77,49%

21 марта 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

В ЦИК отметили, что участие в голосовании приняло 87 576 076 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России подвела итоги выборов президента 21 марта. Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова итоговая явка составила 77,49%. «В ЦИК поступили все протоколы. Приняло участие в голосовании 87 576 076 человек (77,49%). Внесено 94 243 протокола», — сообщает Памфилова. Так же она подчеркнула, что таких показателей в современной истории России еще не было. Новость по теме Как мировые лидеры восприняли победу Путина на выборах Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Проголосовать можно было за четверых кандидатов: Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ). По подсчету голосов ЦИК РФ лидировал Владимир Путин с 87,28% голосов. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов. Переизбранный президент поблагодарил сограждан за доверие к выборам президента РФ и доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной компании. Глава государства также отметил, что на протяжении трех дней он чувствовал ответственность за результаты голосования. Так как люди, которые отдали за него свои голоса, ждут реализации планов. Как высказался Дмитрий Песков, выборы президента России прошли честно, а результаты голосования — чистые. Он отметил, что это подтверждают данные Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Я не буду повторять цифры, но то, что выборы абсолютно чистые — невозможно оспорить», — отметил он. Среди тех, кто поздравил Путина с победой на выборах: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, глава Белоруссии Александр Лукашенко, папа Римский Франциск. Как отметил Лидер Китая Си Цзиньпин, президент РФ добьется больших успехов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России подвела итоги выборов президента 21 марта. Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова итоговая явка составила 77,49%. «В ЦИК поступили все протоколы. Приняло участие в голосовании 87 576 076 человек (77,49%). Внесено 94 243 протокола», — сообщает Памфилова. Так же она подчеркнула, что таких показателей в современной истории России еще не было. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Проголосовать можно было за четверых кандидатов: Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ). По подсчету голосов ЦИК РФ лидировал Владимир Путин с 87,28% голосов. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов. Переизбранный президент поблагодарил сограждан за доверие к выборам президента РФ и доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной компании. Глава государства также отметил, что на протяжении трех дней он чувствовал ответственность за результаты голосования. Так как люди, которые отдали за него свои голоса, ждут реализации планов. Как высказался Дмитрий Песков, выборы президента России прошли честно, а результаты голосования — чистые. Он отметил, что это подтверждают данные Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Я не буду повторять цифры, но то, что выборы абсолютно чистые — невозможно оспорить», — отметил он. Среди тех, кто поздравил Путина с победой на выборах: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, глава Белоруссии Александр Лукашенко, папа Римский Франциск. Как отметил Лидер Китая Си Цзиньпин, президент РФ добьется больших успехов.