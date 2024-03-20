Путин рассказал о чувстве ответственности за результаты выборов РФ

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Интервью Путина Такеру Карлсону., топ, владимир путин
Путин рассказал, что чувствовал на протяжении выборов президента РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Глава России Владимир Путин признался, что на протяжении выборов президента он чувствовал ответственность. Об этом глава государства заявил на встрече с доверенными лицами 20 марта.

«После мероприятия подобного рода и после такого результата, которое свидетельствует о большом доверии граждан страны к тому, что мы делаем и что мы говорим в качестве наших планов, это возлагает, во-первых, реально большую ответственность… Даже знаете, вот как-то не чувство тревоги, а чувство ответственности, оно многократно возрастает, потому что, конечно, люди ждут отдачи, ждут реализации того, о чем мы говорим, и то, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов», — заявил Владимир Путин. Трансляция велась в официальном телеграм-канале Кремля.

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Глава России Владимир Путин признался, что на протяжении выборов президента он чувствовал ответственность. Об этом глава государства заявил на встрече с доверенными лицами 20 марта. «После мероприятия подобного рода и после такого результата, которое свидетельствует о большом доверии граждан страны к тому, что мы делаем и что мы говорим в качестве наших планов, это возлагает, во-первых, реально большую ответственность… Даже знаете, вот как-то не чувство тревоги, а чувство ответственности, оно многократно возрастает, потому что, конечно, люди ждут отдачи, ждут реализации того, о чем мы говорим, и то, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов», — заявил Владимир Путин. Трансляция велась в официальном телеграм-канале Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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