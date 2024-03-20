Путин рассказал о чувстве ответственности за результаты выборов РФ

20 марта 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Путин рассказал, что чувствовал на протяжении выборов президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава России Владимир Путин признался, что на протяжении выборов президента он чувствовал ответственность. Об этом глава государства заявил на встрече с доверенными лицами 20 марта. «После мероприятия подобного рода и после такого результата, которое свидетельствует о большом доверии граждан страны к тому, что мы делаем и что мы говорим в качестве наших планов, это возлагает, во-первых, реально большую ответственность… Даже знаете, вот как-то не чувство тревоги, а чувство ответственности, оно многократно возрастает, потому что, конечно, люди ждут отдачи, ждут реализации того, о чем мы говорим, и то, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов», — заявил Владимир Путин. Трансляция велась в официальном телеграм-канале Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава России Владимир Путин признался, что на протяжении выборов президента он чувствовал ответственность. Об этом глава государства заявил на встрече с доверенными лицами 20 марта. «После мероприятия подобного рода и после такого результата, которое свидетельствует о большом доверии граждан страны к тому, что мы делаем и что мы говорим в качестве наших планов, это возлагает, во-первых, реально большую ответственность… Даже знаете, вот как-то не чувство тревоги, а чувство ответственности, оно многократно возрастает, потому что, конечно, люди ждут отдачи, ждут реализации того, о чем мы говорим, и то, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов», — заявил Владимир Путин. Трансляция велась в официальном телеграм-канале Кремля.