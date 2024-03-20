Песков: выборы президента были абсолютно чистыми

Выборы президента России прошли честно, а результаты голосования — чистые. Поэтому победу кандидата Владимира Путина невозможно оспорить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«В анализе Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обосновывается чистота выборов. Эти параметры беспрецедентны. Я не буду повторять цифры, но то что выборы абсолютно чистые — невозможно оспорить. Это лишний раз подчеркивает уникальность, значимость и неоспоримость той победы, которую одержал Путин», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Согласно опросу ВЦИОМ, 83% россиян считают, что выборы были честными. Также большинство согласны с результатом голосования, согласно которому победил Путин. Опрос приводит
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