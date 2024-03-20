Песков: выборы президента были абсолютно чистыми

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков отметил, что выборы президента РФ были честными Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Выборы президента России прошли честно, а результаты голосования — чистые. Поэтому победу кандидата Владимира Путина невозможно оспорить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«В анализе Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обосновывается чистота выборов. Эти параметры беспрецедентны. Я не буду повторять цифры, но то что выборы абсолютно чистые — невозможно оспорить. Это лишний раз подчеркивает уникальность, значимость и неоспоримость той победы, которую одержал Путин», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Согласно опросу ВЦИОМ, 83% россиян считают, что выборы были честными. Также большинство согласны с результатом голосования, согласно которому победил Путин. Опрос приводит МК.RU. На выборах Путин набрал более 87%.

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Выборы президента России прошли честно, а результаты голосования — чистые. Поэтому победу кандидата Владимира Путина невозможно оспорить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В анализе Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обосновывается чистота выборов. Эти параметры беспрецедентны. Я не буду повторять цифры, но то что выборы абсолютно чистые — невозможно оспорить. Это лишний раз подчеркивает уникальность, значимость и неоспоримость той победы, которую одержал Путин», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Согласно опросу ВЦИОМ, 83% россиян считают, что выборы были честными. Также большинство согласны с результатом голосования, согласно которому победил Путин. Опрос приводит МК.RU. На выборах Путин набрал более 87%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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