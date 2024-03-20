Политика Выборы Песков: выборы президента были абсолютно чистыми 20 марта 2024 в 15:15 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков отметил, что выборы президента РФ были честными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Выборы президента России прошли честно, а результаты голосования — чистые. Поэтому победу кандидата Владимира Путина невозможно оспорить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В анализе Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обосновывается чистота выборов. Эти параметры беспрецедентны. Я не буду повторять цифры, но то что выборы абсолютно чистые — невозможно оспорить. Это лишний раз подчеркивает уникальность, значимость и неоспоримость той победы, которую одержал Путин», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Согласно опросу ВЦИОМ, 83% россиян считают, что выборы были честными. Также большинство согласны с результатом голосования, согласно которому победил Путин. Опрос приводит МК.RU . На выборах Путин набрал более 87%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Выборы президента России прошли честно, а результаты голосования — чистые. Поэтому победу кандидата Владимира Путина невозможно оспорить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В анализе Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обосновывается чистота выборов. Эти параметры беспрецедентны. Я не буду повторять цифры, но то что выборы абсолютно чистые — невозможно оспорить. Это лишний раз подчеркивает уникальность, значимость и неоспоримость той победы, которую одержал Путин», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Согласно опросу ВЦИОМ, 83% россиян считают, что выборы были честными. Также большинство согласны с результатом голосования, согласно которому победил Путин. Опрос приводит МК.RU. На выборах Путин набрал более 87%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям