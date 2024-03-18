Как мировые лидеры восприняли победу Путина на выборах

Многие мировые лидеры следили за выборами президента России. Когда кандидат на должность главы РФ, лидер страны Владимир Путин стал набирать более 87%, его стали поздравлять президенты других стран. Сейчас подсчет голосов завершен. Как в мире отреагировали на победу Путина — в материале URA.RU.
Кто поздравил Путина с победой
Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что с Путиным Россия добьется больших успехов. Такие слова были написаны в его поздравлении. МИД КНР отметил, что российско-китайский отношения продолжат развиваться.
С победой Путина также поздравили:
- лидер Северной Кореи Ким Чен Ын;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- глава Белоруссии Александр Лукашенко;
- папа Римский Франциск;
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
- лидер Таджикистана Эмомали Рахмон;
- глава Боливии Луис Арсе;
- правительство Кубы;
- лидер Никарагуа (Центральная Америка) Даниэль Ортега;
- глава Венесуэлы Николас Мадуро;
- премьер-министр Мьянмы (страна находится в Юго-Восточной Азии) Мин Аун Хлайн;
- президент Гондураса Сиомара Кастро;
- лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- президент Палестины Махмуд Аббас;
- глава Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Что говорили мировые лидеры о выборах в России
Глава Киргизии Садыр Жапаров объяснил, почему Владимир Путин одержал победу. По его словам, результаты голосования — это яркое свидетельство поддержки российским народом мудрой политики по укреплению государственного суверенитета. Жапаров также сообщил о дальнейшем развитии отношений с Москвой.
Сербский народ обрадовался, что Путин набрал большое количество голосов. Об этом заявил президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик.
«Победа Путина встречена с радостью сербским народом, так как в нем он видит великого государственного деятеля и друга, на которого всегда может опереться, и который заботится о нашем народе. Нас также радует, что российский народ своим лидером избрал серьезного, ответственного и мудрого государственного деятеля», — поделился Милорад Додик.
Победу Владимира Путина также прокомментировала западная пресса. CNN отмечает, что кандидат славится своей внешней политикой, особенно отношениями между Россией и Китаем. Более подробно — в материале URA.RU.
Как в России отреагировали на итоги голосования
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Путина. По его словам, жители страны выбрали самого мудрого и дальновидного политика современности. Жители Чечни в большинстве своем проголосовали за лидера России, отметил Кадыров.
«От себя лично и от имени всего чеченского народа я искренне поздравляю Путина с убедительной победой! Как и миллионы жителей России, я безгранично горд», — написал Рамзан Кадыров.
С победой Путина поздравил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он пожелал ему божьей помощи в трудах.
Также на победу Путина отреагировали и его соперники. Кандидат в президенты РФ Владислав Даванков заявил: «Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин».
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул рекордную явку на выборах. «Президент получил более 87% голосов поддержки нашего населения. Это победа всех наших граждан. Россия не может быть слабой. Сильный президент — сильная Россия», — заявил Володин, его слова приводит РИА Новости.
Николай Харитонов, который также был кандидатом, отметил свой достойный результат. По итогам голосования он набрал 4,31%. Леонид Слуцкий заявил, что он доволен результатами выборов.
«Мы стали вторыми в Луганске, Чеченской Республике, Приморском крае, Ставрополье, Запорожье, Тюменской области, ЯНАО, на Чукотке. Во многих регионах стали третьими. Я доволен результатом этих выборов», — заявил Леонид Слуцкий.
Кто отказался от поздравлений
Несколько стран не признали итоги голосования. Правительство Германии заявило, что оно не будет поздравлять Путина с победой. Об этом заявила заместитель представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
ЕС выразил недовольство проведшим голосованием. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, выборы прошли в ограниченной политической обстановке. США также отказались признавать результаты голосования.
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы в России «несвободными и несправедливыми». МИД Польши уверено, что голосование проходило якобы в условиях репрессий.
Выборы президента завершились
ЦИК РФ подсчитал все голоса. По итогу, Путин набрал 87,28%, Харитонов получил 4,31%, Даванков — 3,85%, Слуцкий — 3,2%. Явка по всей России составила 77,44%. Это побило показатели голосования в 2018 году. Об этом рассказывала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
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