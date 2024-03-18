Как мировые лидеры восприняли победу Путина на выборах

ЦИК: россияне избрали Путина президентом России на шесть лет

18 марта 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин набрал большинство голосов после подсчета всех бюллетеней Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Многие мировые лидеры следили за выборами президента России. Когда кандидат на должность главы РФ, лидер страны Владимир Путин стал набирать более 87%, его стали поздравлять президенты других стран. Сейчас подсчет голосов завершен. Как в мире отреагировали на победу Путина — в материале URA.RU. Кто поздравил Путина с победой Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что с Путиным Россия добьется больших успехов. Такие слова были написаны в его поздравлении. МИД КНР отметил, что российско-китайский отношения продолжат развиваться. С победой Путина также поздравили: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

глава Белоруссии Александр Лукашенко;

папа Римский Франциск;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;

лидер Таджикистана Эмомали Рахмон;

глава Боливии Луис Арсе;

правительство Кубы;

лидер Никарагуа (Центральная Америка) Даниэль Ортега;

глава Венесуэлы Николас Мадуро;

премьер-министр Мьянмы (страна находится в Юго-Восточной Азии) Мин Аун Хлайн;

президент Гондураса Сиомара Кастро;

лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

президент Палестины Махмуд Аббас;

глава Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян;

премьер-министр Индии Нарендра Моди. Что говорили мировые лидеры о выборах в России Глава Киргизии Садыр Жапаров объяснил, почему Владимир Путин одержал победу. По его словам, результаты голосования — это яркое свидетельство поддержки российским народом мудрой политики по укреплению государственного суверенитета. Жапаров также сообщил о дальнейшем развитии отношений с Москвой. Сербский народ обрадовался, что Путин набрал большое количество голосов. Об этом заявил президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик. «Победа Путина встречена с радостью сербским народом, так как в нем он видит великого государственного деятеля и друга, на которого всегда может опереться, и который заботится о нашем народе. Нас также радует, что российский народ своим лидером избрал серьезного, ответственного и мудрого государственного деятеля», — поделился Милорад Додик. Победу Владимира Путина также прокомментировала западная пресса. CNN отмечает, что кандидат славится своей внешней политикой, особенно отношениями между Россией и Китаем. Более подробно — в материале URA.RU. Как в России отреагировали на итоги голосования Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Путина. По его словам, жители страны выбрали самого мудрого и дальновидного политика современности. Жители Чечни в большинстве своем проголосовали за лидера России, отметил Кадыров. «От себя лично и от имени всего чеченского народа я искренне поздравляю Путина с убедительной победой! Как и миллионы жителей России, я безгранично горд», — написал Рамзан Кадыров. С победой Путина поздравил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он пожелал ему божьей помощи в трудах. Также на победу Путина отреагировали и его соперники. Кандидат в президенты РФ Владислав Даванков заявил: «Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул рекордную явку на выборах. «Президент получил более 87% голосов поддержки нашего населения. Это победа всех наших граждан. Россия не может быть слабой. Сильный президент — сильная Россия», — заявил Володин, его слова приводит РИА Новости. Николай Харитонов, который также был кандидатом, отметил свой достойный результат. По итогам голосования он набрал 4,31%. Леонид Слуцкий заявил, что он доволен результатами выборов. «Мы стали вторыми в Луганске, Чеченской Республике, Приморском крае, Ставрополье, Запорожье, Тюменской области, ЯНАО, на Чукотке. Во многих регионах стали третьими. Я доволен результатом этих выборов», — заявил Леонид Слуцкий. Кто отказался от поздравлений Несколько стран не признали итоги голосования. Правительство Германии заявило, что оно не будет поздравлять Путина с победой. Об этом заявила заместитель представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффман. ЕС выразил недовольство проведшим голосованием. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, выборы прошли в ограниченной политической обстановке. США также отказались признавать результаты голосования. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы в России «несвободными и несправедливыми». МИД Польши уверено, что голосование проходило якобы в условиях репрессий. Выборы президента завершились ЦИК РФ подсчитал все голоса. По итогу, Путин набрал 87,28%, Харитонов получил 4,31%, Даванков — 3,85%, Слуцкий — 3,2%. Явка по всей России составила 77,44%. Это побило показатели голосования в 2018 году. Об этом рассказывала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многие мировые лидеры следили за выборами президента России. Когда кандидат на должность главы РФ, лидер страны Владимир Путин стал набирать более 87%, его стали поздравлять президенты других стран. Сейчас подсчет голосов завершен. Как в мире отреагировали на победу Путина — в материале URA.RU. Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что с Путиным Россия добьется больших успехов. Такие слова были написаны в его поздравлении. МИД КНР отметил, что российско-китайский отношения продолжат развиваться. Глава Киргизии Садыр Жапаров объяснил, почему Владимир Путин одержал победу. По его словам, результаты голосования — это яркое свидетельство поддержки российским народом мудрой политики по укреплению государственного суверенитета. Жапаров также сообщил о дальнейшем развитии отношений с Москвой. Сербский народ обрадовался, что Путин набрал большое количество голосов. Об этом заявил президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик. Победу Владимира Путина также прокомментировала западная пресса. CNN отмечает, что кандидат славится своей внешней политикой, особенно отношениями между Россией и Китаем. Более подробно — в материале URA.RU. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Путина. По его словам, жители страны выбрали самого мудрого и дальновидного политика современности. Жители Чечни в большинстве своем проголосовали за лидера России, отметил Кадыров. «От себя лично и от имени всего чеченского народа я искренне поздравляю Путина с убедительной победой! Как и миллионы жителей России, я безгранично горд», — написал Рамзан Кадыров. С победой Путина поздравил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он пожелал ему божьей помощи в трудах. Также на победу Путина отреагировали и его соперники. Кандидат в президенты РФ Владислав Даванков заявил: «Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул рекордную явку на выборах. «Президент получил более 87% голосов поддержки нашего населения. Это победа всех наших граждан. Россия не может быть слабой. Сильный президент — сильная Россия», — заявил Володин, его слова приводит РИА Новости. Николай Харитонов, который также был кандидатом, отметил свой достойный результат. По итогам голосования он набрал 4,31%. Леонид Слуцкий заявил, что он доволен результатами выборов. Несколько стран не признали итоги голосования. Правительство Германии заявило, что оно не будет поздравлять Путина с победой. Об этом заявила заместитель представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффман. ЕС выразил недовольство проведшим голосованием. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, выборы прошли в ограниченной политической обстановке. США также отказались признавать результаты голосования. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы в России «несвободными и несправедливыми». МИД Польши уверено, что голосование проходило якобы в условиях репрессий. ЦИК РФ подсчитал все голоса. По итогу, Путин набрал 87,28%, Харитонов получил 4,31%, Даванков — 3,85%, Слуцкий — 3,2%. Явка по всей России составила 77,44%. Это побило показатели голосования в 2018 году. Об этом рассказывала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.